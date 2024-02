ERI Holdings Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Eri auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 72,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts ergab, dass der letzte Schlusskurs der Eri-Aktie auf 200-Tage-Basis und 50-Tage-Basis jeweils in der Nähe des gleitenden Durchschnitts lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage führt.

Insgesamt wird die Eri-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.