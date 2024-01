EQ Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Eq von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", so die Auffassung unserer Redaktion.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Eq führt bei einem Niveau von 16,67 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Bei Eq konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Eq auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,34 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Eq-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,97 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,86 CAD) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 0,8 CAD liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.