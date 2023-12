EQ Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie Eq aktuell bei 1,01 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,78 CAD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -22,77 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 0,79 CAD für die vergangenen 50 Tage, was die Aktie mit einem Abstand von -1,27 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Anleger haben Eq in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Äußerungen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Eq eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Eq weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,38, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt erhält das Eq-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen bei Eq durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie Eq.

