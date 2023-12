EQT AB löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Eqt-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 219,93 SEK verläuft. Dies entspricht einem Abstand von +26,99 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 279,3 SEK und erhält daher die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 230,71 SEK, was einer Differenz von +21,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität in sozialen Medien zeigt sich bei Eqt eine mittlere Aktivität, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, wodurch auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Eqt-Aktie bei 21,72, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an und erhält daher ebenfalls die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Eqt-Aktie. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen der Anleger wider, die sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Als Resultat wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments widerspiegelt.