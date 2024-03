EQT Holdings Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der Eqt-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,59 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 29,24 AUD liegt, was einer Abweichung von +9,97 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 28,12 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,98 Prozent) liegt und daher ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Eqt-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Eqt-Aktie überwiegend positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Eqt gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eqt-Aktie liegt bei 66,42, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält die Eqt-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Kategorie.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Eqt-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Eqt-Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".