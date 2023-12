EQT Holdings Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Eqt derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,21 AUD, während der Kurs der Aktie (25,8 AUD) um -1,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 25,5 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +1,18 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem Rating von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eqt beträgt 53,85 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Eqt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eqt-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung der Anleger basiert neben den harten Faktoren auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments, während die Betrachtung der Anlegerstimmung zu einer Einstufung als "Gut" führt.