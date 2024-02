EQT Holdings Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Eqt ist insgesamt besonders positiv. Dies wurde anhand von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen festgestellt, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Vor allem positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Titels führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 26,28 AUD für die Eqt-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,85 AUD, was einer positiven Abweichung von 5,97 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eqt liegt bei 58,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Jedoch zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, mit einem Wert von 26 eine überverkaufte Situation an, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Eqt auf dieser Ebene.