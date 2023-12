EQT AB Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eqt-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 24,39 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26 für die Eqt-Aktie, was ebenfalls als überverkauft gilt und daher mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Eqt-Aktie daher eine Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Eqt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder in der Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Sentiment und Buzz für Eqt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen spiegeln keine klare Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Eqt-Aktie wider. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Eqt-Aktie am letzten Handelstag bei 280,3 SEK lag, was einem Unterschied von +27,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 219,74 SEK entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.