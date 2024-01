EQT Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Die Eqt-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten. Davon sind 6 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Der Durchschnitt der Bewertungen ergibt somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die aktuellen Kursziele lassen darauf schließen, dass die Aktie um 11,87 Prozent steigen könnte, was zu einer empfohlenen Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Eqt von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass die Eqt-Aktie weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft werden kann. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 56,26) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Auch die technische Analyse zeigt, dass die Eqt-Aktie sowohl auf kurzfristiger (GD50) als auch auf längerfristiger (GD200) Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 18,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Eqt zahlt, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund des unterbewerteten Status wird die Aktie daher auch auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.