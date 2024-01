EQT Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Die Eqt-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,08 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 38,93 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 37,05 USD liegt, was eine Abweichung von -4,83 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 39,4 USD, wobei der letzte Schlusskurs um -5,96 Prozent darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" wird Eqt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,03 liegt, was einen Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 16,73 Prozent vom letzten Schlusskurs (37,05 USD) bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Eqt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.