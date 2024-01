EQT Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Die Eqt-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite der Eqt-Aktie im vergangenen Jahr um 18,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 23,46 Prozent, und die Eqt-Aktie liegt derzeit 18,49 Prozent unter diesem Wert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Eqt-Aktie sowohl für den 200-Tage-Durchschnitt als auch für den 50-Tage-Durchschnitt neutral bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38,71 USD, was einem Unterschied von -0,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Eqt liegt bei 62,25, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 53,96 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".