EQT Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen, basierend auf der Anzahl der Wortbeiträge und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen. Im Falle von Eqt wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Eqt insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" war. Diese setzt sich aus 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf einer Durchschnitts-Kursprognose von 43,25 USD und einem aktuellen Schlusskurs von 38,82 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 11,41 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Eqt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,05 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -26,23 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt Eqt 26,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Eqt ist insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.