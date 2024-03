EQT AB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Eqt wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der aktuelle RSI7 liegt bei 32,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass Eqt weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Eqt überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Eqt-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Eqt wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Eqt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zu Eqt hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Eqt insgesamt ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Eqt mit +42,15 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +18,66 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Eqt-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.