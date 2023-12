EQT AB Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Eqt ist derzeit überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Anleger-Sentiment zeigt an sechs Tagen in den letzten zwei Wochen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die vorherrschenden Themen positiv, was weiterhin das Interesse der Anleger an der Aktie zeigt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Eqt in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass Eqt weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Eqt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eqt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ein ähnliches Bild, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Eqt-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.