EQT Aktie: Gigantischer Hammer!

Eqt erhält positive Analystenbewertungen, eine gute Einschätzung des Sentiments und Buzz im Netz, doch eine schlechte Dividendenpolitik und eine neutrale technische Analyse. Laut den insgesamt 10 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate wird das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" eingestuft, mit 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 8,81 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionsintensität im Netz ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was die Gesamteinschätzung auf "Gut" bringt. Allerdings liegt die Dividendenrendite mit 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 37,94 USD, während die Aktie selbst bei 39,75 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 41,3 USD, was zu einer weiteren neutralen Gesamtbewertung führt. Daher erhält Eqt insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Eqt, basierend auf den verschiedenen Kriterien.