EQS-Stimmrechte: ad pepper media International N.V. (deutsch)

ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.

ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG

mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

03.11.2023 / 16:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News -

ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die

auf der Webseite

der AFM (niederländische Authority for Financial Markets) veröffentlicht

wurde.

- Date of transaction: 03 Nov 2023

- Person obliged to notify: M. Oschmann

- Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.

- Registration Chamber of Commerce: 27182121

- Place of residence: Amsterdam

Distribution in numbers

Type of Number of Number of Capital Voting Manner of Sett-

share shares voting interest rights disposal le-

rights ment

Gewoon 11.720.668 11.720.668 Reëel Reëel Recht-

aandeel streeks

Distribution in percentages

Type Total Directly Directly Indirectly Indirectly

holding real potential real potential

Kapitaal- 50,53 % 0,00 % 0,00 % 50,53 % 0,00 %

belang

Stemrecht 50,53 % 0,00 % 0,00 % 50,53 % 0,00 %

---------------------------------------------------------------------------

03.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

Frankenstrasse 150 C

90461 Nürnberg

Deutschland

Internet: www.adpeppergroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1765077 03.11.2023 CET/CEST

°