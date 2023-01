EQS-Stimmrechte: Wienerberger AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

23.01.2023 / 11:30 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 20.1.2023

Überblick

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: Amundi S.A.

Sitz: Paris

Staat: France

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 19.1.2023 6. Gesamtposition der

meldepflichtigen Person

Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt-

der Stimmrechte, die die von zahl der

Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech-

die zu Aktien Instrumente 7.B te des

gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten-

7.B.2) ten

Situation am 4,13 % 0,00 % 4,13 111 732

Tag der % 343

Schwellen-

berührung

Situation in 3,88 % 3,88

der %

vorherigen

Meldung

(sofern

anwendbar)

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der

Schwelle:

A: Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil

Stimmrechte der Stimmrechte

Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133

BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018)

AT0000831706 4 617 395 4,13

%

Subsumme A 4 617 395 4,13 %

B 1: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan-

fall- bungs- Stimmrechte die teil der

da- frist erworben werden Stimmrech-

tum können te

Sub-

summe

B.1

B 2: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan-

fall- bung- oder Cash der teil der

da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech-

tum st rechte te

Subsumme

B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte

und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der

obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total

ff- kontrol- gehaltene Finanz-/sonstige von

er liert durch Stimmrechte in Instrumente (%) beiden

Ziffer Aktien (%) (%)

1 Amundi

S.A.

2 Amundi 1 4,13 % 4,13 %

Asset

Management

S.A.S.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10.

Sonstige Kommentare:

This notification is made due to Amundi Asset Management S.A.S. (see Section

8, No. 2) crossing the 4% threshold as a result of transactions of shares in

the issuer by investment funds / portfolios managed by Amundi Asset

Management S.A.S.

Ad 8.) The indicated shareholdings held by Amundi S.A. and its affiliated

management companies are not held directly, but by investment funds /

portfolios managed by the respective management companies. They are

therefore not shareholdings owned by the respective management companies,

which are, however, entitled to exercise the associated voting rights.

---

Diese Meldung erfolgt aufgrund der Überschreitung der 4%-Schwelle durch die

Amundi Asset Management S.A.S. (siehe Punkt 8, Nummer 2) infolge eines

Erwerbs von Aktien der Emittentin durch von der Amundi Asset Management

S.A.S. verwaltete Fonds.

Ad 8.) Die angegebenen, von der Amundi S.A. und ihren verbundenen

Unternehmen (Verwaltungsgesellschaften) gehaltenen Beteiligungen werden

nicht direkt, sondern von Investmentfonds / Portfolios gehalten, die von den

jeweiligen Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden. Es handelt sich daher

nicht um Beteiligungen im Eigentum der jeweiligen Verwaltungsgesellschaften,

welche jedoch berechtigt sind, die damit verbundenen Stimmrechte auszuüben.

Wien am 20.1.2023

23.01.2023 CET/CEST

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wienerberger AG

Wienerbergerplatz 1

1100 Wien

Österreich

Internet: www.wienerberger.com

1540377 23.01.2023 CET/CEST

