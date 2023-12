EQS-Stimmrechte: STRABAG SE (deutsch)

STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

21.12.2023 / 18:09 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 21.12.2023

Überblick

1. Emittent: STRABAG SE

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen

Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Raiffeisen Bank International AG

Sitz: Wien

Staat: Österreich

4. Namen der Aktionäre: AO Raiffeisenbank

5. Datum der Schwellenberührung: 19.12.2023

6.

Gesamtpositi-

on der

meldepflich-

tigen Person

Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt-

der Stimmrechte, die die von zahl der

Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech-

die zu Aktien Instrumente 7.B te des

gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten-

7.B.2) ten

Situation am 0,00 % 27,78 % 27,78 102 600

Tag der % 000

Schwellen-

berührung

Situation in

der

vorherigen

Meldung

(sofern

anwendbar)

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der

Schwelle:

A: Stimmrechte, die

zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil

Stimmrechte der Stimmrechte

Direkt (§ 130 BörseG Indirekt (§ 133 Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133

2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018)

Subsumme A

B 1: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan-

fall- bungs- Stimmrechte die teil der

da- frist erworben werden Stimmrech-

tum können te

Sub-

summe

B.1

B 2: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan-

fall- bung- oder Cash der teil der

da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech-

tum st rechte te

Share Purchase Agreement n.a. n.a. Physisch 28 500 27,78 %

000

Subsumme 28 500 27,78 %

B.2 000

8. Information in Bezug auf die

meldepflichtige Person: Volle Kette

der kontrollierten Unternehmen, über

die die Stimmrechte und/oder

Finanz/sonstigen Instrumente

gehalten werden, beginnend mit der

obersten kontrollierenden

natürlichen oder juristischen

Person:

Zif- N- Di- Direkt Direkt To-

fer a- rekt gehal- gehalte- tal

m- kon- tene ne von

e trol- Stimm- Finanz/- bei-

lier- rechte sonsti- den

t in ge (%)

durc- Aktien Instru-

h (%) mente

Zif- (%)

fer

1 Raif- 0,00 0,00 % 0,00 %

fei- %

sen

Bank

In-

ter-

na-

tio-

nal

AG

2 AO 1 0,00 27,78 27,78 %

Raif- % %

fei-

sen-

bank

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht -

Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

This notice provides information on a transaction announced in the ad

hoc disclosure of Raiffeisen Bank International AG as of 19 December

2023: ¿Raiffeisen Bank International AG (RBI) has taken a decision to

acquire 28,500,000 shares in STRABAG SE, representing 27.78 per cent

of outstanding shares, via its Russian subsidiary AO Raiffeisenbank

from Russian based MKAO ¿Rasperia Trading Limited¿. Closing of the

acquisition is subject to various conditions precedent including

satisfactory completion of the sanctions compliance due diligence by

RBI, regulatory approvals, and merger clearance.¿

Wien am 21.12.2023

---------------------------------------------------------------------------

21.12.2023 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STRABAG SE

Donau-City-Straße 9

1220 Wien

Österreich

Internet: www.strabag.com

