EQS-Stimmrechte: SAP SE (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE

SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

14.12.2022 / 16:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News -

ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: SAP SE

Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16

PLZ: 69190

Ort: Walldorf

Deutschland

Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von

Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

02.12.2022

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG

7.b.2.)

neu 0,37 % 5,17 % 5,53 % 1228504232

letzte n/a % n/a % n/a % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG)

US8030542042 0 833862 0 % 0,07 %

DE0007164600 0 3661000 0 % 0,30 %

Summe 4494862 0,37 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-

Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %

Right to Offen 2423021 0,20 %

Recall

Right of Use Offen 2379634 0,19 %

Call Warrant 10.03.2028 135146 0,01 %

Swap 11.06.2027 96307 0,01 %

Call Option 15.12.2023 1502416 0,12 %

Summe 6536523 0,53 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fälligkeit Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-

Instru- / Verfall zeitraum / oder physische rechte rechte

ments Laufzeit Abwicklung absolut in %

Call 31.12.2030 Bar 834656 0,07 %

Warrant

Swap 02.12.2032 Bar 1962592 0,16 %

Call 31.03.2035 Bar 24128083 1,96 %

Option

Put 19.12.2031 Bar 8410477 0,68 %

Option

Forward 20.12.2024 Bar 1359363 0,11 %

Future 20.12.2030 Bar 18646528 1,52 %

Put 15.12.2023 Physisch 1601736 0,13 %

Option

Summe 56943434 4,64 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des

Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten

zugerechnet werden.

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte Instrumente Summe in

in %, wenn 3% in %, wenn 5% %, wenn 5%

oder höher oder höher oder höher

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

GSAM Holdings LLC % % %

NNIP Holdings LLC % % %

NNIP UK Holdings I Ltd % % %

NNIP UK Holdings II Ltd % % %

NNIP Holdings I B.V. / NNIP % % %

Holdings II B.V.

NN Investment Partners % % %

Holdings B.V.

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %

Goldman Sachs Group UK Limited % % %

Goldman Sachs International % % %

Bank

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Goldman Sachs Bank USA % % %

Goldman Sachs Bank Europe SE % % %

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

GS Global Markets, Inc. % % %

Goldman Sachs Finance Corp % % %

International Ltd

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Goldman, Sachs & Co. % % %

Wertpapier GmbH

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

GS Finance Corp. % % %

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %

Goldman Sachs Group UK Limited % % %

Goldman Sachs International % % %

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

IMD Holdings LLC % % %

United Capital Financial % % %

Partners, Inc.

United Capital Financial % % %

Advisers, LLC

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

GSAM Holdings LLC % % %

Goldman Sachs Asset % % %

Management, L.P.

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Folio Financial, Inc. % % %

Folio Investments, Inc. % % %

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Murray Street Corporation % % %

Sphere Fundo De Investimento % % %

Multimercado - Investimento No

Exterior Credito Privado

Sphere Fund % % %

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Goldman Sachs & Co. LLC % % %

- % % %

The Goldman Sachs Group, Inc. % % %

Goldman Sachs Do Brasil Banco % % %

Multiplo S/A

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

% % %

10. Sonstige Informationen:

Diese Meldung berücksichtigt die Einbeziehung bestimmter bestehender

Positionen aus dem Barausgleich unterliegenden gelisteten Optionen,

welche sich wiederum auf bestimmte Indizes beziehen, wo die Emittentin

einen Bestandteil des relevanten Index bildet.

Datum

12.12.2022

---------------------------------------------------------------------------

14.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf

Deutschland

Internet: www.sap.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1512127 14.12.2022 CET/CEST

°