EQS-Stimmrechte: ProSiebenSat.1 Media SE (deutsch)

ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 Media SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem

Ziel der europaweiten Verbreitung

31.05.2023

Die PPF IM LTD hat uns am 29. Mai 2023 gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes

mitgeteilt:

"Wir nehmen Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33, 34 WpHG der PPF

IM Ltd vom 5. Mai 2023, in der wir mitgeteilt haben, dass wir, die PPF IM

LTD, am 2. Mai 2023 die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der

ProSiebenSat.1 Media SE (die "Gesellschaft") überschritten haben. Wir

informieren Sie hiermit gemäß § 43 Absatz 1 WpHG über folgendes:

A. Verfolgte Ziele

1. Bei der Beteiligung handelt es sich um eine langfristige strategische

Beteiligung.

2. Wir beabsichtigen, im Laufe der nächsten zwölf Monate weitere

Stimmrechte an der Gesellschaft durch Kauf oder auf andere Weise zu

erwerben.

3. In Anbetracht der Bedeutung unserer Beteiligung streben wir eine

Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft an.

4. Wir streben keine wesentlichen Änderungen der Kapitalstruktur der

Gesellschaft an, befürworten jedoch eine künftige Verbesserung des

Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital sowie eine Erhöhung der

Dividendenzahlungen im Rahmen der kürzlich angepassten Dividendenpolitik

der Gesellschaft.

B. Herkunft der verwendeten Mittel

Der Erwerb von 10,10% der Stimmrechte an der Gesellschaft durch PPF IM LTD

wird aus dem Eigenkapital von PPF IM LTD und aus Fremdkapital finanziert."

°