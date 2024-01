EQS-Stimmrechte: NORMA Group SE (deutsch)

NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE

NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

08.01.2024 / 18:26 CET/CEST

Mitteilung gemäß § 43 (1) WpHG

Nach dem Überschreiten der Meldeschwelle von 10 % der Stimmrechte an der

NORMA Group SE, Edisonstr. 4, D-63477 Maintal (ISIN DE000A1H8BV3) (die

'Gesellschaft') am 5. Dezember 2023 hat uns Teleios Global Opportunities

Fund, Ltd., c/o Teleios Capital Partners LLC, Zug, Schweiz, am 4. Januar

2024 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 3 WpHG im Hinblick auf die mit dem Erwerb

der Stimmrechte verfolgten Ziele mitgeteilt, dass

1. das Ziel der Investition die Erzielung von Handelsgewinnen ist, wobei

die Umsetzung strategischer Ziele nicht ausgeschlossen wird; und

2. der weitere Erwerb von Stimmrechten der NORMA Group SE in den nächsten

zwölf Monaten maßgeblich von den Marktverhältnissen und der

Investitionsentscheidung abhängen wird; und

3. Teleios Global Opportunities Fund, Ltd. beabsichtigt derzeit nicht,

Einfluss auf die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern der

Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der Gesellschaft zu nehmen,

behält sich jedoch das Recht vor, dies in Zukunft zu tun; und

4. Teleios Global Opportunities Fund, Ltd. beabsichtigt derzeit keine

wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft zu erzielen,

insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Eigen- und

Fremdmitteln und die Dividendenpolitik, behält sich jedoch das Recht

vor, dies in Zukunft zu tun.

Hinsichtlich der Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten

Mittel teilte uns Teleios Global Opportunities Fund, Ltd., gemäß § 43 Abs. 1

Satz 4 WpHG mit, dass der Erwerb der Stimmrechte durch Teleios Global

Opportunities Master Fund, Ltd. zu 100 % aus Eigenmitteln finanziert ist.

Maintal, 8. Januar 2024

Der Vorstand der NORMA Group SE

Abschließender Hinweis:

Die obenstehende Mitteilung hat die NORMA Group SE in englischer Sprache

erreicht. Bei Fragen der Auslegung gilt daher ausschließlich die englische

Version der Mitteilung.

