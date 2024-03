EQS-Stimmrechte: Mainova AG (deutsch)

Mainova AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.03.2024 / 18:27 CET/CEST

Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Kurt-Schumacher-Straße 8 60311 Frankfurt am Main

An den Vorstand der Mainova Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main

25. Januar 2024

- Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG -

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung vom 2. Januar 2024, mit

welcher die Stadt Frankfurt am Main für ihre mittelbare Tochtergesellschaft,

die Stadtwerke Strom-/Wärmever- sorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

mitgeteilt hatte, dass der von der Stadtwerke

Strom-ZWärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH gehaltene

Stimmrechtsanteil an der Mainova Aktiengesellschaft am 29. Dezember 2023

wegen des Beitritts der Stadt- werke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH zum bestehenden Konsortialvertrag zwischen der

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH und der Thüga Aktiengesellschaft

und der entsprechenden Zurechnung nach § 34 Abs. 2 WpHG (acting in concert)

99,69 % (das entspricht 5.542.657 Stimmrechten) beträgt.

Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ergänzend

Folgendes mit:

1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele

a) Die Stadtwerke Strom-ZWärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

verfolgt weder strategische Ziele noch die Erzielung von Handelsgewinnen.

b) Vor dem Hintergrund einer beabsichtigten Umstrukturierung der Beteiligung

der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH und der Thüga

Aktiengesellschaft an der Mainova Aktiengesellschaft wird in Betracht

gezogen, dass die Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt

am Main mbH innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der

Mainova Akti- engesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise erlangt.

c) Die Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Lei- tungs-

und Aufsichtsorganen der Mainova Aktiengesellschaft an.

d) Die Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Mainova

Aktiengesellschaft, insbesondere im Hinblick auf der Verhältnis von Eigen-

und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.

Von den Ausführungen unter vorstehend lit. a), c) und d) zu den von der

Stadtwerke Strom-/ Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

verfolgten Zielen bleiben die Absich- ten und Zielsetzungen der

Gesellschafterin der Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsge- sellschaft

Frankfurt am Main mbH, der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH sowie

des weiteren Konsorten, der Thüga Aktiengesellschaft, in Bezug auf die

Mainova Aktienge- sellschaft unberührt.

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Die Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH ist

dem bestehenden Konsortialvertrag zwischen der Stadtwerke Frankfurt am Main

Hol- ding GmbH und der Thüga Aktiengesellschaft beigetreten, so dass ihr

Stimmrechte aus Aktien der Mainova Aktiengesellschaft gemäß § 34 Abs. 2 WpHG

zugerechnet werden. Hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten der Mainova

Aktiengesellschaft wurden von der Stadtwerke

Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am

Main mbH daher direkt weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.

Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Die Geschäftsführung

Alexander Löhr

