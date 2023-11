EQS-Stimmrechte: IMMOFINANZ AG (deutsch)

IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.11.2023 / 15:30 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

London, 28.11.2023

Überblick

1. Emittent: IMMOFINANZ AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen

Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Klaus Umek

4. Namen der Aktionäre: Petrus Advisers Investments Fund L.P.

5. Datum der Schwellenberührung: 24.11.2023

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt-

der Stimmrechte, die die von zahl der

Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech-

die zu Aktien Instrumente 7.B te des

gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten-

7.B.2) ten

Situation am 0,46 % 3,61 % 4,06 138 669

Tag der % 711

Schwellen-

berührung

Situation in 0,54 % 3,26 % 3,81

der %

vorherigen

Meldung

(sofern

anwendbar)

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der

Schwelle:

A: Stimmrechte,

die zu Aktien

gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil

Stimmrechte der Stimmrechte

Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133

BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018)

AT0000A21KS2 634 587 0,46

%

Subsumme A 634 587 0,46 %

B 1: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem

§ 131 Abs 1 Z 1 BörseG

2018

Art des Instruments Verfallda- Ausü- Anzahl der Prozentan-

tum bung- Stimmrechte die teil der

sfri- erworben werden Stimmrech-

st können te

Call Option December Any- 5 000 000 3,61 %

2023 - time

December

2024

Sub- 5 000 000 3,61 %

sum-

me

B.1

B 2: Finanzinstrumente /

sonstige Instrumente gem §

131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan-

fall- bung- oder Cash der teil der

da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech-

tum st rechte te

Subsumme

B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer

natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine

andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte

und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der

obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Z- Name Direkt Direkt Direkt Total

i- kontrol- gehaltene gehaltene von

f- liert Stimmrechte Finanz-/sonsti- beiden

f- durch in Aktien (%) ge Instrumente (%)

e- Ziffer (%)

r

1 Klaus Umek

2 Petrus Advisers 1

Ltd.

3 Petrus Advisers 2

Investments

General Partner

Inc.

4 Petrus Advisers 3 0,46 % 3,61 % 4,07 %

Investments

Fund L.P.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

The numbers notified above do not include the voting rights from 240,053

shares and from 1,100,000 long call options held by UI Petrus Advisers

Special Situations Fund as at 24 November 2023. Klaus Umek / Petrus Advisers

Ltd. can only issue recommendations on the exercise of the voting rights

concerned but cannot otherwise exercise any further influence. Therefore,

these voting rights are not to be attributed to Klaus Umek / Petrus Advisers

for the purpose of this notification, but are merely disclosed in this

section 10 of this notification for full transparency only.

The 0.46% voting rights from shares notified under section 7.A (indirect)

are indirectly held or attributable to Petrus Advisers Ltd. (and, thus,

indirectly held by Klaus Umek as notifying person) as follows: 0.01% are

attributable to Petrus Advisers Ltd. based on voting proxies granted by

natural persons; 0.34% are attributable to Petrus Advisers Ltd. based on a

voting proxy related to parts of the shares notified under section 8 as

being directly held by Petrus Advisers Investments Fund L.P., 0.11% are

indirectly held by Petrus Advisers Ltd. via Petrus Advisers Investments Fund

L.P. (i.e., the shares notified under section 8 as being directly held by

Petrus Advisers Investments Fund L.P. that are not covered by the voting

proxy mentioned above).

London am 28.11.2023

30.11.2023 CET/CEST

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IMMOFINANZ AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien

Österreich

Internet: http://www.immofinanz.com

