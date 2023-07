EQS-Stimmrechte: ATOSS Software AG (deutsch)

ATOSS Software AG: Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

ATOSS Software AG: Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

03.07.2023 / 20:35 CET/CEST

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

Von:

GASC MGP, LLC

4211 Silverside Road, Tatnall Building, #104

Wilmington, Delaware, 19810, USA

An:

ATOSS Software AG

Rosenheimer Str. 141h

81671 München

Per Fax an +49-4277158-265 sowie per E-Mail an investor.relations@atoss.com

Sehr geehrte Herren,

am 3. Juli 2023 hat Ihnen die GASC MGP, LLC, Wilmington, Delaware, USA ("GA")

gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass GA mittelbar über die

Tochtergesellschaften

* GASC GP, LLC;

* General Atlantic Partners, L.P.;

* GAP (Bermuda) GP Limited;

* GAP (Bermuda), L.P.;

* General Atlantic GenPar (Bermuda), L.P.;

* General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P.;

* General Atlantic Coöperatief U.A.;

* General Atlantic Chronos B.V.; und

* General Atlantic Chronos GmbH

insgesamt 19,99 % der Aktien und Stimmrechte an der ATOSS Software AG (die

"Gesellschaft")

hält.

Dies vorausgeschickt, teilen wir Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 37

WpHG hiermit Folgendes mit:

A. Ziele, die mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgt werden

1. GA plant, die Gesellschaft bei der gegenwärtigen Geschäftsstrategie,

insbesondere bei wichtigen laufenden Wertschöpfungsinitiativen zu

unterstützen, einschließlich dem weiteren Wachstum in internationale

Märkte und dem Ausbau des Cloud Geschäfts. Insoweit ist die Investition

eine langfristige strategische Investition. GA beabsichtigt jedoch

nicht, die derzeitige Strategie der Gesellschaft zu ändern.

Darüber hinaus wird die General Atlantic Chronos GmbH zu einem späteren

Zeitpunkt und im Einklang mit den Bestimmungen der Vereinbarung mit der

AOB Invest GmbH den Verkauf von Aktien in Erwägung ziehen, auch zum

Zwecke der Erzielung von Handelsgewinnen. Es wird jedoch darauf

hingewiesen, dass die AOB Invest GmbH und die General Atlantic Chronos

GmbH vereinbart haben, dass sie während einer vierjährigen

Stillhaltefrist (standstill) nur mit Zustimmung der jeweils anderen

Partei über die Mehrheit ihrer Beteiligung verfügen werden.

2. GA beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate

weitere Stimmrechte direkt oder indirekt durch Erwerb oder auf sonstige

Weise zu erlangen. Der Vollständigkeit halber wird klargestellt, dass

die General Atlantic Chronos GmbH aufgrund der zwischen ihr und der AOB

Invest GmbH abgeschlossenen Vereinbarungen über eine Call-Option im

Hinblick auf bis zu weitere knapp 5 % der Aktien mit Stimmrechten an der

Gesellschaft verfügt und Gegenpartei (Stillhalter) einer entsprechenden

Put-Option der AOB Invest GmbH in Bezug auf dieselben Aktien mit

Stimmrechten ist.

3. Die Gesellschaft hat sich gegenüber der General Atlantic Chronos GmbH

verpflichtet, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und

dieser eine Satzungsänderung vorzuschlagen, die eine Vergrößerung des

Aufsichtsrats der Gesellschaft von drei auf vier Mitglieder vorsieht,

wobei der AOB Invest GmbH ein Entsenderecht zur Bestellung des vierten

Mitglieds des Aufsichtsrats eingeräumt wird. Die AOB Invest GmbH und die

General Atlantic Chronos GmbH haben sich untereinander verpflichtet,

dieser Satzungsänderung zuzustimmen. Die AOB Invest GmbH hat sich

außerdem verpflichtet, das Entsenderecht für den Aufsichtsrat nach

Weisung der General Atlantic Chronos GmbH auszuüben. Die General

Atlantic Chronos GmbH plant, die zusätzliche Position durch Herrn Jörn

Nikolay, Managing Director bei General Atlantic in München, zu besetzen.

Darüber hinaus strebt GA keine Einflussnahme auf die Besetzung von

Vorstand oder Aufsichtsrat der Gesellschaft an.

4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft,

insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und

Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, wird nicht angestrebt.

B. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Der Erwerb von 19,99 % der Stimmrechte an der Gesellschaft wurde

ausschließlich aus Eigenmitteln, d.h. dem Fondskapital von GA finanziert.

GASC MGP, LLC

