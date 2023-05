EQS-News: www.fondsboutiquen.de: 'Dachfonds, Endowment-Ansatz & Mythen' (Lansdowne Partners Austria GmbH, 5.6.2023) und 'SWISS VALUE DAY 2023' (SIA Funds AG, 2.6.2023) - LINKEDIN-FONDSBOUTIQUEN-KANAL (deutsch)

www.fondsboutiquen.de: 'Dachfonds, Endowment-Ansatz & Mythen' (Lansdowne Partners Austria GmbH, 5.6.2023) und 'SWISS VALUE DAY 2023' (SIA Funds AG, 2.6.2023) - LINKEDIN-FONDSBOUTIQUEN-KANAL

^

Emittent / Herausgeber: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

www.fondsboutiquen.de: 'Dachfonds, Endowment-Ansatz & Mythen' (Lansdowne

Partners Austria GmbH, 5.6.2023) und 'SWISS VALUE DAY 2023' (SIA Funds AG,

2.6.2023) - LINKEDIN-FONDSBOUTIQUEN-KANAL

30.05.2023 / 13:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

1. WEBINAR: DACHFONDS & MYTHEN, Fondsboutiquen & Private Label Fonds

(5.6.2023)

"Man hört immer wieder, dass Dachfonds im Schnitt eine Spur teurer sind und

eine geringere Rendite als Einzeltitelfonds erzielen. Diese in Bausch und

Bogen zu verdammen, wäre jedoch verfehlt. Während viele Mischfonds deutlich

in der Polykrise litten, kam der Lansdowne Endowment Fund gut durch das

Krisenjahr 2022. Wir schauen Portfoliomanager Martin Friedrich unter die

Motorhaube, wollen von ihm wissen, wie sich das Produkt von seinen

Mitbewerbern unterscheidet und konfrontieren ihn mit den häufigsten

Kritikpunkten zu Dachfonds: zu teuer und zu indexnah?" (Zitat DRESCHER & CIE

AG - Paul Barthels im Gespräch mit Martin Friedrich, Lansdowne Partners

Austria LPA aus Wien - FINANZPLATZ ÖSTERREICH --- www.diefondsplattform.de -

Björn Drescher)

LINK ZU WEBINAR "LANSDOWNE ENDOWMENT FUND: WAS IST DRAN AN DEN

VORWÜRFEN?"_05062023

2. SIA Funds AG & Fondsboutiquen-Kanal auf YOUTUBE: Swiss Value Day & Fund

Boutiques - Fireside chat on Value Investing - Moderated by Mark Dittli,

Managing Director & Editor-in-Chief of The Market with Prof. J. Carlos

Jarillo, Founding Partner SIA, Marcos Hernandez, Partner & CIO SIA and Georg

von Wyss, Founding Partner & Portfolio Manager BWM

Link zum Beitrag auf Fondsboutiquen-Kanal auf YOUTUBE:

SWISS VALUE DAY 2022

3. SWISS VALUE DAY 2023 - VERANSTALTUNGSMITTEILUNG

"Strategic Investment Advisors (SIA) and BWM Value Investing (BWM) invite

you to the second "Swiss Value Day" on Friday, June 2nd in the Hotel Baur au

Lac, Zurich.

The agenda will be the following: 08.45 Registration, coffee - 09.00 Welcome

by Alex Rauchenstein, CEO & Partner SIA and Urban Müller, Client Relations

BWM - 09.05 "Why Value Works - A Deep Dive into the Data" by Georg von Wyss,

Portfolio Manager BWM - 09.30 "Strategic Value Investing" by Marcos

Hernandez, CIO SIA -10.00 Fireside chat on Value Investing moderated by Mark

Dittli, Managing Director & Editor-in-Chief of The Market with Prof. J.

Carlos Jarillo, Founding Partner SIA, Marcos Hernandez, CIO SIA and Georg

von Wyss, Portfolio Manager BWM and Pascal Prüss, Financial Analyst BWM

10.45 Coffee break1.00 Investment Case: Grifols S.A, presented by Marcos

Hernandez, CIO SIA 11.20 Investment Case: Charles Schwab, presented by Ralph

Weber, Head of Equity Mandates and Funds Julius Baer - 11.40 Investment

Case: Petrobras, presented by Peter Frech, Portfolio Manager Quantex - 12.00

Investment Case: Faurecia S.E., presented by Markus Kaussen, Financial

Analyst BWM 12.30 Buffet lunch -Please confirm your attendance by

registering here. Kindly note that we have limited space available and

registration is handled on a first come, first served basis. We are looking

forward to your participation: REGISTRATION "SWISS VALUE DAY 2023"

4. FONDSBOUTIQUEN.DE & FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE

a) Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen

Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der

jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der

Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark

unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U),

Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine

Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige

Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass

viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit

eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre

Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit

Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und

Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: www.fondsboutiquen.de /

redaktion@fondsboutiquen.de & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (LINKEDIN) &

FONDSBOUTIQUEN-KANAL (YOUTUBE)

b) FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu

Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie

Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des

Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der

Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie

Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum

Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als

zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie

Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten

Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress

oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger

bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de /

redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de &

FINANZPLATZ-FRANKFURT-AM-MAIN-KANAL (LINKEDIN)

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°