EQS-News: voestalpine AG: voestalpine erzielt erneut Rekordwerte im 1. Halbjahr 2022/23 (deutsch)

* Umsatz im 1. Halbjahr 2022/23 mit 9,3 Mrd. EUR um 36,6 % höher als im

Vorjahr (6,8 Mrd. EUR)

* EBITDA stieg um 42 % auf 1,4 Mrd. EUR (Vorjahr: 1 Mrd. EUR)

* EBIT erhöhte sich im Vorjahresvergleich von 638 auf 898 Mio. EUR

* Ergebnis vor Steuern bei 846 Mio. EUR (Vorjahr: 599 Mio. EUR) und

Ergebnis nach Steuern bei 715 Mio. EUR (Vorjahr: 486 Mio. EUR)

* Eigenkapital auf 7,5 Mrd. EUR gestiegen (Vorjahr: 6,1 Mrd. EUR)

* Gearing Ratio ging im Jahresvergleich von 45,1 % auf 32,7 % zurück

* Mitarbeiterstand bei 50.374 FTE (+2,7 %)

* Deutliche Abkühlung der weltweiten Konjunktur im 2. Halbjahr erwartet;

geografische und branchenmäßige Diversifikation des voestalpine-Konzerns

sollte ergebnisstützend wirken

Der internationale Stahl- und Technologiekonzern profitierte im 1. Halbjahr

des Geschäftsjahres 2022/23 (1. April bis 30. September) von einer sehr

guten Nachfrage in den meisten Marktsegmenten sowie vom hohen Preisniveau

und erzielte im Vorjahresvergleich Rekordwerte in einem schwierigen

wirtschaftlichen Umfeld. Vor allem der Energiebereich verzeichnete über das

gesamte 1. Halbjahr aufgrund der weltweit hohen Energiepreise eine sehr

starke Dynamik. Ebenso setzte sich im Verlauf der ersten beiden Quartale der

klare Aufwärtstrend im Segment Luftfahrt weiter fort; Treiber des

Aufschwungs ist der zunehmende Bedarf an "Single-Aisle"-Flugzeugen infolge

des steigenden Passagieraufkommens im regionalen Flugverkehr. Der

Geschäftsbereich Bahninfrastruktursysteme entwickelte sich trotz

Schwierigkeiten in der Logistik gewohnt solide: Die europäischen Kernmärkte

verzeichneten eine zunehmende Nachfrage aus dem Marktsegment Nahverkehr,

außerhalb Europas setzte sich die positive Tendenz im Marktsegment

Schwerlastverkehr fort. Ein hingegen fallendes Nachfrageniveau wiesen die

Bereiche Haushaltsgeräte- und Konsumgüterindustrie sowie die Bauindustrie

gegen Ende des 1. Halbjahres 2022/23 aus. Die Automobilindustrie war

weiterhin von Engpässen in ihren Lieferketten betroffen und verharrte in

Europa auf moderatem Niveau. Besser stellten sich die Rahmenbedingungen an

den außereuropäischen Standorten dar, vor allem in China verlief die

Entwicklung trotz umfassender Lockdowns weitgehend günstig. Der Bereich

Lagertechnik konnte an die sehr zufriedenstellende Entwicklung der Vorjahre

anknüpfen, auch die Nachfrage nach voestalpine-Produkten aus der

Solarindustrie entwickelte sich im 1. Halbjahr 2022/23 sehr erfreulich.

"Die Nachfrage nach unseren hochqualitativen Produkten war in den

vergangenen sechs Monaten in fast allen Marktsegmenten hoch. Das zeigt sich

auch in unserem außergewöhnlich starken Ergebnis für das 1. Halbjahr, das

wir trotz des tendenziell negativen Umfelds erzielen konnten. Für die zweite

Hälfte unseres Geschäftsjahres prognostizieren Wirtschaftsforscher eine

weitere, deutliche Abkühlung der Konjunktur. Mit unserer globalen

Aufstellung und unserer branchenmäßigen Diversifikation sind wir bestmöglich

vorbereitet", so Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.

Entwicklung von Umsatz- und Ergebnisziffern

Der voestalpine-Konzern erzielte im 1. Halbjahr 2022/23 Rekordwerte beim

Umsatz sowie bei allen wesentlichen Ergebnisziffern. Im Vorjahresvergleich

steigerte der Konzern den Umsatz um mehr als ein Drittel von 6,8 Mrd. EUR

auf 9,3 Mrd. EUR. Das EBITDA stieg um 42 % von 1 Mrd. EUR auf 1,4 Mrd. EUR.

Das EBIT konnte im Jahresvergleich um 40,7 % von 638 Mio. EUR auf 898 Mio.

EUR erhöht werden, trotz außerplanmäßiger Abschreibungen in der High

Performance Metals Division (wie bereits berichtet) von insgesamt 173 Mio.

EUR insbesondere aufgrund höherer Diskontierungszinsen, davon

Wertminderungen bei Buderus Edelstahl in Wetzlar iHv 54 Mio. EUR und bei der

Business Unit HPM Production iHv 119 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern

stieg im Berichtszeitraum auf 846 Mio. EUR, was einen Anstieg um 41,2 %

gegenüber dem Vorjahreswert von 599 Mio. EUR bedeutet. Das Ergebnis nach

Steuern konnte um 47,2 % auf 715 Mio. EUR gesteigert werden (1. Halbjahr

2021/22: 486 Mio. EUR). Das Eigenkapital lag per 30.9.2022 bei 7,5 Mrd. EUR

(+23,9 %). Die Nettofinanzverschuldung verminderte sich innerhalb eines

Jahres um 10,2 % auf 2,5 Mrd. EUR. Die Verschuldungskennzahl Gearing Ratio

(Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital) ging im

Jahresvergleich von 45,1 % auf 32,7 % zurück. Die Anzahl der Beschäftigten

(FTE) im voestalpine-Konzern erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um

2,7 % von 49.068 auf 50.374.

Ausblick

Im Verlauf des 1. Halbjahres 2022/23 wurde die wirtschaftliche Stimmung

zusehends schlechter und auch die Verunsicherung über die Auswirkung des

Krieges in der Ukraine insbesondere auf Europa nahm weiter zu. Infolgedessen

wurden auch die Konjunkturprognosen zunehmend pessimistischer. Diese

zunehmende Eintrübung des Sentiments spiegelt sich gegen Ende des 1.

Halbjahres 2022/23 bereits durch beginnende Zurückhaltung der Kunden in

einigen Marktsegmenten des voestalpine-Konzerns wider. Für das 2. Halbjahr

2022/23 erwartet der Vorstand der voestalpine AG daher eine deutliche

Abkühlung der weltweiten Konjunktur.

Die größten Herausforderungen in der 2. Hälfte der Berichtsperiode sieht der

Vorstand in Europa, wohingegen der Abschwung in Nordamerika in den nächsten

Monaten noch überschaubar bleiben sollte. Die Nachfrageentwicklung in

Brasilien wird trotz der erwartbaren rückläufigen Binnenkonjunktur für den

voestalpine-Konzern insgesamt als tendenziell nur leicht rückläufig

eingeschätzt. Das gebremste Wachstum in China im bisherigen Verlauf wird

auch für das 2. Halbjahr 2022/23 relativ unverändert auf demselben Niveau

erwartet. Die globale Aufstellung des voestalpine-Konzerns sollte in der

erwarteten Konjunkturabkühlung im 2. Geschäftshalbjahr daher jedenfalls

ergebnisstützend wirken.

Die Branchen-Diversifikation wirkt zusätzlich stabilisierend. Während in den

tendenziell zyklischen Branchen wie Konsumgüter- und Hausgeräte-, Bau- und

Maschinenbauindustrie im 2. Halbjahr mit Nachfragerückgängen zu rechnen ist,

erwartet der Vorstand für den Bereich Eisenbahninfrastruktur eine stabile

Entwicklung und für die Energie- und Luftfahrtbranche auch in der 2. Hälfte

des Geschäftsjahres eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Im Bereich der

Automobilindustrie ist bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022/23 jedenfalls

nicht mit einer Verbesserung der Nachfrage nach voestalpine-Produkten zu

rechnen.

Aufgrund der hervorragenden Ergebnisentwicklung im 1. Halbjahr 2022/23 und

unter der Einschätzung einer sich abkühlenden Konjunktur im 2. Halbjahr

2022/23 erwartet der Vorstand der voestalpine AG - wie bereits am 24.

Oktober 2022 veröffentlicht - aus heutiger Sicht ein EBITDA in einer

Bandbreite von 2,3 bis 2,4 Mrd. EUR. Diese Zahl beinhaltet positive

Einmaleffekte aus einem noch im laufenden Geschäftsjahr erwarteten

Grundstücksverkauf in der Höhe von rund 120 Mio. EUR.

Dem Drohpotenzial mangelnder Gasversorgung in Europa ist der

voestalpine-Konzern durch eigene Einspeicherung von Erdgas sowie durch die

Diversifizierung der eigenen Erdgasversorgung entgegengetreten. Aktuell

beziehen die europäischen Standorte des voestalpine-Konzerns in etwa die

Hälfte ihres Erdgasbedarfes von Quellen außerhalb Russlands. Das Erdgas aus

dem eigenen Speicher allein würde für eine Vollproduktion von mindestens

drei Monaten ausreichen. Dementsprechend ist die Produktion der europäischen

voestalpine-Standorte für das restliche Geschäftsjahr hinsichtlich

Erdgasversorgung gut abgesichert. Potenzielle Einschränkungen von

Kundenseite im Falle von Versorgungsproblemen mit Erdgas in Europa sind in

dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.

Dieser Ausblick berücksichtigt nicht allfällige unerwartete wirtschaftliche

Verwerfungen aus dem weiteren Verlauf des Kriegsgeschehens in der Ukraine

sowie etwaige Energieversorgungsprobleme in Europa.

voestalpine-KONZERN IN ZAHLEN

1H GJ 1H GJ Verände-

2021/22* 2022/23 rung

01.04.-30.0- 01.04.-30.0- in %

9.2021 9.2022

Umsatzerlöse 6.806,4 9.295,2 36,6

EBITDA 1.018,1 1.445,7 42,0

EBITDA-Marge 15,0 % 15,6 %

EBIT 638,3 898,1 40,7

EBIT-Marge 9,4 % 9,7 %

Ergebnis vor Steuern 599,3 846,3 41,2

Ergebnis nach Steuern aus 473,9 626,9 32,3

fortgeführten Aktivitäten

Ergebnis nach Steuern aus nicht 11,8 88,2 647,5

fortgeführten Aktivitäten

Ergebnis nach Steuern ** 485,7 715,1 47,2

Ergebnis je Aktie (EUR) 2,65 3,80 43,4

Gearing Ratio in % (30.09.) 45,1 % 32,7 %

Mio. EUR

*1H 2021/22 rückwirkend angepasst. Weitere Details siehe Geschäftsbericht

2021/22.

** Vor Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.

Der Bericht zum 1. Halbjahr 2022/23 der voestalpine AG zum Stichtag 30.

September 2022 ist auf der Website des Unternehmens www.voestalpine.com

unter der Rubrik "Investoren" abrufbar.

Für Fragen steht Ihnen das Investor Relations Team unter +43/50304/15-9949

zur Verfügung.

°