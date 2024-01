EQS-News: vbw Pressemitteilung: Tarifanwendung gilt für rund 80 Prozent aller Beschäftigen im Freistaat (deutsch)

vbw Pressemitteilung: Tarifanwendung gilt für rund 80 Prozent aller Beschäftigen im Freistaat

^

Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen

Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung: Tarifanwendung gilt für rund 80 Prozent aller

Beschäftigen im Freistaat

11.01.2024 / 09:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Tarifanwendung gilt für rund 80 Prozent aller Beschäftigen im Freistaat

Brossardt: "Keine Erosion der Tarifbindung in Bayern"

(München, 11.01.2024). Für 78 Prozent der Beschäftigten in Bayern gelten

direkt oder indirekt tarifvertraglich geregelte Arbeitsbedingungen. Das hat

eine Auswertung der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. von

Daten des Internationalen Instituts für Empirische Sozialökonomie (INIFES)

und des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) ergeben.

Im Einzelnen galt im Jahr 2022 für 43 Prozent der Beschäftigten ein

Flächentarifvertrag. Neun Prozent der Beschäftigten unterlagen einem

Haustarifvertrag. Außerdem orientierten sich die Arbeitsbedingungen von

weiteren 25 Prozent der Beschäftigten an den Regelungen des

Flächentarifvertrags. "Im Vergleich zu 2021 hat die direkte Tarifbindung um

zwei Prozentpunkte zugenommen. Fakt ist, dass die Flächentarifverträge in

den allermeisten Branchen nach wie vor die Leitbedingungen stellen. Eine

Erosion der Tarifbindung ist in Bayern nicht festzustellen", erklärt vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

"Wir stehen zur Tarifautonomie und zur Tarifbindung und brauchen zum Erhalt

der Attraktivität einfache und flexible Tarifverträge", findet Brossardt und

ergänzt: "Im Tarifbereich ist es notwendig, mit Öffnungsklauseln und

dauerhaften variablen Elementen den Flächentarifvertrag für Firmen mit

differenzierten Belangen attraktiver zu machen. Tarifverträge sollten

Mindeststandards abbilden und einen Rahmen schaffen, aber nicht jedes Detail

regeln."

In diesem Zusammenhang kritisiert die vbw Gewerkschaftsprojekte wie die

32-Stunden-Woche oder Tariftreueregelungen. "Damit erreichen wir keine

Ausweitung der Tarifbindung, sondern vielmehr das Gegenteil.

Erfreulicherweise ist in der Stahlindustrie die Absenkung der tariflichen

Arbeitszeit bei Lohnausgleich vom Tisch. Nun hoffen wir, dass der

Arbeitsminister das Vorhaben der Tariftreuereglungen fallen lässt. Denn eine

Ausweitung der Tarifbindung erreichen wir so nicht, es wird lediglich der

Tarifzwang erhöht. Das ist kontraproduktiv", findet Brossardt. Die vbw wirbt

für moderne Öffnungs- und Differenzierungsregelungen.

Abschließend weist die vbw darauf hin, dass Tarifbindung trotz allem kein

Selbstzweck ist. "Wenn Unternehmen außerhalb des Flächentarifvertrags

größere Erfolgschancen sehen, dann muss diese Freiheit erhalten bleiben.

Daher stehen wir entschlossen zur grundgesetzlich geschützten

Koalitionsfreiheit. Flächentarifverträge sind wichtig als `RichtschnurŽ für

passende Arbeitsbedingungen. Auch tarifungebundene Arbeitgeber gewährten

attraktive Leistungen in Anlehnung an den Flächentarif", so Brossardt.

Kontakt: Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail:

tobias.rademacher@ibw-bayern.de

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft

e. V.

Max-Joseph-Straße 5

München 80333

Deutschland

Internet: https://www.ibw-bayern.de/

EQS News ID: 1812851

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

°