EQS-News: vbw Pressemitteilung: Jahresauftakt in Brüssel - vbw unterstreicht mit Blick auf die Wahl den unschätzbaren Wert Europas (deutsch)

(Brüssel, 31.01.2024). Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.

V. betonte im Rahmen ihres politischen Jahresauftakts in Brüssel die

Bedeutung der diesjährigen Europawahl. "Uns allen ist bewusst, dass in der

EU längst nicht alles rund läuft und dass sich die Herausforderungen für

unseren Kontinent in den letzten Monaten geradezu aufgetürmt haben. Daher

sind wir alle erst recht dazu aufgerufen, in den anstehenden Wahlkampfwochen

eines immer und immer wieder zu unterstreichen: Unser heutiges Europa ist

von unschätzbarem Wert! Dieses Europa dürfen wir uns von den

Rechtspopulisten und Radikalen, die sich in vielen Mitgliedsstaaten im

Aufwind befinden, nicht kaputt machen lassen! Es liegt an uns allen, die

europäischen Werte gegen Anfeindungen und Angriffe zu verteidigen, auch wenn

kleinere Dinge besser auf staatlicher Ebene zu regeln wären", sagte vbw

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt beim Austausch mit Europaabgeordneten

in der Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU.

In zahlreichen Veranstaltungen wird die vbw unter dem Slogan "Europa wählen"

dazu aufrufen, wählen zu gehen und die Stimme demokratischen Parteien zu

geben. "Europa ist ein einzigartiges Friedens-, Kooperations- und

Wohlstandsprojekt. Wir müssen im Wahlkampf ein klares Zeichen ,pro Europa'

setzen", so Brossardt und ergänzt: "Wir werden aber auch ansprechen, was in

Europa nicht gut läuft. Vor allem muss die EU in handelspolitischen,

geostrategischen und sicherheitspolitischen Fragen stärker und geeinter

auftreten als bisher."

Es gilt aus Sicht der vbw, den Fokus stärker auf den Standort zu richten.

"Dazu gehören vor allem international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen,

um den Transformationsprozess erfolgreich umzusetzen. Denn nur eine

wettbewerbsfähige und innovationsfreudige Industrie kann die notwendigen

Investitionen erwirtschaften. Dringend erforderlich sind Maßnahmen zur

Senkung der Energiepreise, insbesondere ein europäischer Brückenstrompreis.

Gleichzeitig muss der Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen sowie der

Aufbau einer europäischen Wasserstoffwirtschaft mit größtmöglicher

Geschwindigkeit vorangebracht werden. Damit Europa bei Zukunftstechnologien

erfolgreich sein kann, braucht es entsprechende Anreize für Forschung und

Entwicklung auf Spitzenniveau. Auch beim Bürokratieabbau muss nachgelegt

werden. Bei der Umsetzung ist mehr Mut zum Hinterfragen der Notwendigkeit

bestehender Regelungen erforderlich", erklärt Brossardt.

Die vbw begrüßt, dass sich die EU auch weiterhin für eine starke, offene und

faire Handelspolitik einsetzt. "Dazu muss die EU bewährte Partnerschaften

erhalten und gleichzeitig neue Freihandelsabkommen mit Partnerländern oder

-regionen abschließen. Wichtig ist zudem, dass sich Europa im Rahmen eines

regelbasierten Welthandels auch für ein Level Playing Field stark macht.

Insgesamt gilt, das internationale Gewicht der EU zu stärken", so Brossardt

abschließend.

