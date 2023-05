EQS-News: tokentus investment AG investiert 300.000 USD in Transak Inc., einem Anbieter einer globalen Web3-Zahlungs- und Onboarding-Infrastruktur (deutsch)

tokentus investment AG investiert 300.000 USD in Transak Inc., einem Anbieter einer globalen Web3-Zahlungs- und Onboarding-Infrastruktur

^

31.05.2023 / 07:30 CET/CEST

* Transak macht das Web3 dem Mainstream-Nutzer durch eine Fiat-On- und

Off-Ramp-Lösung zugänglich

* Aktuell ist das Onboarding zu mehr als 160 Kryptowährungen auf mehr als

75 Blockchains möglich

* tokentus macht in dieser Series A Runde der Transak über 20 Mio. USD ein

Equity-Investment in Höhe von 300.000 USD

Frankfurt am Main, 31. Mai 2023 - Die in Frankfurt am Main ansässige

tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol:

14D) investiert 300.000 USD im Rahmen der aktuellen Series A in die im Jahr

2019 gegründete Transak USA LLC, Delaware, ein behördlich registriertes

Gelddienstleistungs- und Finanztechnologieunternehmen, das eine regulierte

Fiat-On- und Off-Ramp zu über 160 Kryptowährungen auf über 75 Blockchains

ermöglicht. Mehr als 350 Applikationen, darunter MetaMask und Coinbase

Wallet, setzen die Transak-Lösung ein, um ihren Nutzern in mehr als 150

Ländern den Zugriff auf Web3 zugänglicher zu machen, indem sie den Kauf oder

Verkauf von Krypto-Assets erleichtern.

Transak adressiert nach eigener Darstellung eine wesentliche Funktionalität

für die Nutzung von Web3, nämlich den nahtlosen Übergang von traditionellen

Währungen auf Krypto-Assets und umgekehrt und bietet dabei eine

Web2-ähnliche Onboarding-Erfahrung für Nutzer End-to-End. Die Produktpalette

von Transak umfasst Fiat-to-Crypto-Dienste (On/Off-Ramps), eine

Fiat-to-Smart-Contract-Lösung (Transak One) und eine Fiat-to-NFT-check-out

Lösung.

Mit dem Kapital aus dieser Finanzierungsrunde möchte Transak nach eigener

Aussage die Entwicklung des Unternehmens vorantreiben, um zu einem

Full-Stack-Web3-Payment- und Onboarding-Infrastruktur-Provider zu werden. In

diesem Zusammenhang arbeitet Transak an der Optimierung seiner bestehenden

Produkte, um die Reichweite zu erweitern, kleinere Transaktionen zu

unterstützen, Onboarding-Prozesse weiterhin zu vereinfachen und um eine noch

breitere Palette von Blockchain-Netzwerken zu integrieren. Gleiches gilt für

die Einhaltung von Vorschriften und Regularien in der sich ständig

weiterentwickelnden regulatorischen Landschaft des Web3.

Diese Investmentrunde wurde von CreditEase Fintech Investment Fund angeführt

und neben der tokentus beteiligten sich weitere Investoren, wie SBI Venture

Capital, IOSG Ventures, Animoca Brands, Sygnum Bank, Azimut, Third Kind

Venture Capital, UOB Venture Management, Signum Capital, Istari Ventures, No

Limit Holdings, Woodstock Fund und The LAO.

"Mit der Investition in Transak können wir teilhaben an der Expansion eines

unserer Bewertung nach sehr bedeutenden Anbieters im kritischen Bereich der

Web3-Zahlungen und Onboarding-Infrastrukturen", sagt Oliver Michel, CEO der

tokentus investment AG. "Wir sind bei tokentus der Überzeugung, dass Transak

über das Team, das Kapital und die Investoren- bzw. Gesellschafter-Basis

verfügt, um ihr Ziel, sich als relevanter Full-Stack-Web3-Payment- und

Onboarding-Anbieter zu etablieren, auch zu erreichen", fügt Benedikt Schulz,

Investment Manager bei tokentus, hinzu. "Trotz der aktuell schwierigen

Marktbedingungen hat Transak unserer Beobachtung nach einer großen

Widerstandsfähigkeit bewiesen, was die Effektivität des Geschäftsmodells und

die Beständigkeit der Onboarding-Lösungen unterstreichen dürfte", fügt Mona

Tiesler, Investment Managerin bei tokentus, hinzu.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D)

ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im

Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access

(Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren

deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international

Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen,Token von

Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen,

erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der

Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so

mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im

Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht

sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den

Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen

der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren

verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen,

Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital

Funds und SPV-Strukturen.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

