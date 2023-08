tokentus investment AG investiert 150.000 USD in britische BL Research Limited, den Anbieter der Plattform "Blink Labs" zum Schutz bei On-Chain-Transaktionen

17.08.2023 / 07:30 CET/CEST

17.08.2023 / 07:30 CET/CEST

* Blink Labs ist eine Plattform, die Nutzern Schutz vor Marktmissbräuchen

bietet und es ihnen zudem ermöglichen soll, Mehrwert aus ihren

On-Chain-Transaktionen zu schöpfen

* tokentus übernimmt in dieser Pre-Seed-Runde über 1,5 Mio USD ein

Equity-Investment in Höhe von 150.000 USD über ein Advanced Subscription

Agreement (ASA)

* Es ist eine Investition in eine Core-Infrastruktur zur Lösung eines

spezifischen Blockchain-Problems

* Plus Option zum Kauf zukünftiger Token mit einer

Eigenkapital-Token-Struktur von 2:1

Frankfurt am Main, 17. August 2023 - Die in Frankfurt am Main ansässige

tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol:

14D) investiert 150.000 USD im Rahmen der Pre-Seed-Runde über ein ASA in die

im Jahr 2022 gegründete BL Research Limited mit Sitz in London. Die

Plattform Blink Labs soll es Nutzern nach eigener Darstellung ermöglichen,

ihre On-Chain-Transaktionen vor missbräuchlichem Marktverhalten zu schützen.

Der Gewinn dieses missbräuchlichen Marktverhalten wird unter dem Begriff

Maximum Extractable Value (MEV) zusammengefasst und kann sich laut eigener

Einschätzung von Blink Labs in den Bereich von mehreren Milliarden US-Dollar

aufaddieren. Wenn Krypto-Transaktionen auf einer Blockchain durchgeführt

werden, sind Transaktionsgebühren, sogenannte Gas Fees, zu bezahlen. Durch

marktmissbräuchliche Verhaltensweisen, wie Front Running, Back Running,

Arbitrage, Sandwiching oder Liquidationen, können diese Gas Fees in die Höhe

getrieben werden. Nutzer können sich vor diesen Mechanismen und dem für sie

damit einhergehenden Kosten sowie Wertverlust bisher kaum schützen.

Blink Labs ist eine Produkt-Plattform, die es Wallet-Anbietern und

Verwahrern ermöglichen soll, ihre Nutzer bzw. Kunden vor überhöhten Gebühren

und Wertverlust durch einen offenen Transaktionsmarktplatz zu schützen und

zusätzlich Mehrwert aus On-Chain-Transaktionen zu schöpfen. Dabei ist keine

Änderung des Nutzerverhaltens erforderlich, da die Änderung auf der Ebene

der Wallets oder Verwahrer erfolgt.

Blink Labs arbeitet nach eigener Aussage bereits mit über 500 Partnern

zusammen, die den Blink-Transaktionsmarktplatz integrieren wollen.

An dieser Pre-Seed-Runde beteiligten sich u.a. CMT Digital, Alliance DAO,

Skyland Ventures, DCG Expeditions und eine Reihe von strategischen

Angel-Investoren, darunter der CEO von Kiln und der CEO von Rated.Network.

"Mit Blink Labs investieren wir in eine, wie wir bei tokentus analysiert

haben, wichtige und wesentliche Infrastruktur-Lösung, die aus unserer Sicht

direkt ein Problem adressiert, das bei der Nutzung der Blockchain entsteht

und besteht", sagt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. "Sowohl

die bereits bestehenden Partnerschaften als auch die Gruppe der Investoren

in Blink Labs sind unserer Meinung nach gute Indikatoren für eine solide

geschäftliche und wirtschaftliche Basis", fügt Benedikt Schulz, Investment

Manager bei tokentus, hinzu. "Die beiden Mitgründer von Blink Labs verfügen

nach unserer Ansicht über umfangreiche MEV-Erfahrung und können bereits auf

einen erfolgreichen Exit verweisen", ergänzt Mona Tiesler, Investment

Managerin bei tokentus.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D)

ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im

Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access

(Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren

deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international

Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von

Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen,

erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der

Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so

mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im

Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht

sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den

Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen

der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren

verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen,

Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital

Funds und SPV-Strukturen.

°