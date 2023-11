EQS-News: tokentus investment AG hat 100.000 USD in Intract Tech PTE LTD, den Anbieter einer Web3-Learn-&-Earn-Plattform investiert (deutsch)

tokentus investment AG hat 100.000 USD in Intract Tech PTE LTD, den Anbieter einer Web3-Learn-&-Earn-Plattform investiert

^

EQS-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

tokentus investment AG hat 100.000 USD in Intract Tech PTE LTD, den Anbieter

einer Web3-Learn-&-Earn-Plattform investiert

01.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

tokentus investment AG hat 100.000 USD in Intract Tech PTE LTD, den Anbieter

einer Web3-Learn-&-Earn-Plattform investiert

* Intract unterstützt Web3-Communities dabei, ihre DeFi-, NFT-, GameFi-

oder DApp-Nutzerzahlen zu vergrößern

* Intract ermöglicht es Web3-Benutzern über seine Learn-&-Earn-Plattform,

die neuesten Communities und Trends im Web3 zu erkunden

* tokentus hat in dieser Seed-Runde über 3 Mio USD ein Equity-Investment

in Höhe von 100.000 USD übernommen

Frankfurt am Main, 01. November 2023 - Die in Frankfurt am Main ansässige

tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol:

14D) investiert 100.000 USD im Rahmen der Seed-Runde in die im Jahr 2022

gegründete Intract Tech PTE LTD (agierend als Intract) mit Sitz in Singapur.

Laut eigener Aussage hilft Intract Web3-Nutzern mit ihrer interaktiven

Plattform dabei, mit den Communities ihrer Wahl in Kontakt zu treten und

diese zu erkunden. Laut Intract besteht das Gründerteam aus erfahrenen

Web3-Wachstumsexperten, Gründern und Datenanalysten.

Nach Aussage von Intract lernen über die Plattform bereits mehr als 1,4

Millionen verifizierte On-Chain-Benutzer durch problemlose, spielerische und

personalisierte Inhalte mehr über Web3, während Web3-Projekte Intract

verwenden, um Power-User zu gewinnen, Community-Engagement aufzubauen und

die Belohnung mit Treuepunkten, NFTs und mehr zu ermöglichen. Nach

Informationen von Intract haben sie so bereits mit einer Reihe von

Web3-Partnern zusammengearbeitet, darunter Binance, Polygon, 1inch und

anderen, um mehr als einer Million Benutzern das Learn & Earn im Web3 zu

ermöglichen. Der nächste Schritt für Intract besteht laut eigener Aussage

nun darin, ein Zuhause für eine Milliarde Nutzer zu bauen, um den wahren

Wert von Web3 freizusetzen. Mehr erfahren Sie unter www.intract.io.

An dieser Seed-Runde beteiligten sich Alpha Wave, BITKRAFT, gumi Cryptos

Capital, Polygon, DeVC, MoonPay, Web3 Studios und mehrere strategische

Angel-Investoren, darunter leitende Manager von Coinbase, Alchemy und

Google.

"Aus unserer Sicht ist das Benutzermanagement mit all seinen Facetten im

Bereich Web3 von zentraler Bedeutung, da die eigene Community eines

Web3-Unternehmens sein Kapital ist. Aus diesem Grund investieren wir mit

tokentus, da wir Intract aus unserer Sicht als wichtige und unverzichtbare

Plattform dafür identifiziert haben.", sagt Oliver Michel, CEO der tokentus

Investment AG. "Der Kreis der an dieser Seed-Runde teilnehmenden Investoren

ist unserer Meinung nach ein guter Indikator für eine solide wirtschaftliche

und finanzielle Basis und Unterstützung", ergänzt Benedikt Schulz,

Investment Manager bei tokentus. "Wir glauben, dass das Team von Intract

über die nötige Erfahrung im Bereich Blockchain, Datenanalyse und Marketing

verfügt, um Intract in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", fügt Mona

Tiesler, Investment Managerin bei tokentus, hinzu.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D)

ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im

Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access

(Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren

deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international

Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von

Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen,

erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der

Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so

mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im

Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht

sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den

Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen

der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren

verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen,

Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital

Funds und SPV-Strukturen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden

nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die "Aktien") dürfen

nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des

U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons,

angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft

worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

---------------------------------------------------------------------------

01.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: tokentus investment AG

Taunusanlage 8 c/o WeWork

60329 Frankfurt

Deutschland

E-Mail: contact@tokentus.com

Internet: www.tokentus.com

ISIN: DE000A3CN9R8

WKN: A3CN9R

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

EQS News ID: 1762003

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1762003 01.11.2023 CET/CEST

°