EQS-News: tokentus investment AG beteiligt sich über ein SPV an der SBorg SA (SwissBorg), Anbieter einer Digital Wealth Management APP (deutsch)

tokentus investment AG beteiligt sich über ein SPV an der SBorg SA

(SwissBorg), Anbieter einer Digital Wealth Management APP

12.04.2023

tokentus investment AG beteiligt sich über ein SPV an der SBorg SA

(SwissBorg), Anbieter einer Digital Wealth Management APP

* SwissBorg verfügt über ein erfahrenes Tradfi-Management Team mit

langjährigen Kenntnissen der schweizerischen und europäischen

regulatorischen Rahmenbedingungen

* Mit mehr als 700.000 verifizierten Nutzern und einem Umsatz von über CHF

150 Millionen seit der Gründung befindet sich SwissBorg auf

Wachstumskurs

* Synergien mit anderen Portfoliounternehmen der tokentus, wie Qredo, BCB

Group oder Trality, sind möglich

* Das Investment der tokentus über 150.000 USD in die SBorg SA erfolgt

mittelbar über eine typische SPV-Struktur (Special Purpose Vehicle)

Frankfurt am Main, 12. April 2023 - Die in Frankfurt am Main ansässige

tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol:

14D) investiert 150.000 USD über die SwissBorg Community AG mittelbar in die

SBorg SA (SwissBorg), eine Finanztechnologieholding, die eine App für den

Handel mit digitalen Währungen und für die Anlageverwaltung entwickelt hat.

Das Unternehmen wurde vor fünf Jahren in Lausanne, Schweiz, gegründet und

konzentriert sich auf die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen und

sicheren Plattform für den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von digitalen

Währungsanlagen. SwissBorg bietet eine Reihe von Produkten und

Dienstleistungen an, darunter eine Multi-Währungs-Wallet,

Smart-Order-Routing, Fiat-zu-Krypto und Krypto-zu-Krypto-Umtausch sowie

Investment-Management-Tools. Die Plattform ist nach eigener Darstellung so

konzipiert, dass sie sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer

zugänglich ist und Funktionen bietet, wie Preiswarnungen, Marktanalysen und

automatisierten Handel.

SwissBorg unterscheidet sich von Handelsplattformen und CeFi-Projekten

dadurch, dass es den Nutzern den Zugang zu dezentraler Finanzierung

ermöglicht, ohne dass Kundengelder verliehen oder geliehen werden müssen.

Der SwissBorg-eigene Token (Kürzel: CHSB) wird auf der Plattform als

Utility-Token verwendet und kann für den Zugang zu Premium-Funktionen und

-Dienstleistungen genutzt werden. SwissBorg zielt darauf ab, eine

benutzerfreundliche und sichere Möglichkeit für den Handel und die

Verwaltung von digitalen Währungen zu bieten und dabei die Vorteile der

Blockchain-Technologie zu nutzen.

Aus Sicht der tokentus haben viele relevante Family Offices und Business

Angels in diese rund 23 Millionen USD große Series-A-Kapitalrunde

investiert; was diese Series-A jedoch besonders macht, ist die Tatsache,

dass ein Teil der Finanzierung von mehr als 16.000 Mitgliedern aus der

SwissBorg-Community selbst bereitgestellt wurde.

"Durch die Investition in SwissBorg können wir am Wachstum eines unserer

Einschätzung nach renommierten Akteurs an der Schnittstelle von

Vermögensverwaltung und Blockchain in Europa teilhaben", sagt Oliver Michel,

CEO der tokentus investment AG. "SwissBorg ist, so wie wir das bewerten, gut

positioniert, um zu einer zentralen Drehscheibe für die Verwaltung digitaler

Vermögenswerte in einer benutzerfreundlichen App werden zu können, und das

alles innerhalb eines gut regulierten europäischen Rahmens", fügt Benedikt

Schulz, Investment Manager bei tokentus, hinzu. "Das Produkt zwischen

dezentralem und zentralem Finanzwesen schafft unseres Erachtens Vertrauen

unter den Nutzern, während die Vorteile nahtloser Prozesse und positiver

Nutzererfahrungen erhalten bleiben", ergänzt Mona Tiesler, Investment

Managerin bei tokentus.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D)

ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im

Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access

(Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren

deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international

Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen,Token von

Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen,

erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der

Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so

mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im

Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht

sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den

Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen

der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren

verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen,

Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital

Funds und SPV-Strukturen.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

