EQS-News: technotrans startet mit zweistelligem Umsatz- und EBIT-Wachstum in das Geschäftsjahr 2023 (deutsch)

* Konzernumsatz steigt um 20,6 % auf 68,3 Mio. EUR (Vorjahr: 56,7 Mio. EUR)

* EBIT wächst um 13,7 % auf 3,5 Mio. EUR (Vorjahr: 3,1 Mio. EUR)

* Auftragsbestand von rund 102 Mio. EUR weiterhin auf hohem Niveau

* Umsatz im Fokusmarkt Energy Management steigt deutlich

* E-Mobility: größter Serien-Großauftrag über Kühlsysteme für

Ultra-Schnellladestationen von ADS-TEC

Sassenberg, 9. Mai 2023 - Die technotrans SE startet mit einer starken

Performance in die Phase II der Strategie Future Ready 2025. Der

Thermomanagement-Spezialist erzielte in den ersten drei Monaten des

Geschäftsjahres 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 68,3 Mio. EUR (Vorjahr:

56,7 Mio. EUR). Das entspricht einer Steigerung von 20,6 %. Das operative

Konzernergebnis (EBIT) verbesserte sich um 13,7 % auf 3,5 Mio. EUR (Vorjahr:

3,1 Mio. EUR) bei einer EBIT-Marge von 5,2 % (Vorjahr: 5,5 %). Die Rendite auf

das eingesetzte Kapital (ROCE) stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 13,0 %,

während die Auftragslage mit 102 Mio. EUR weiterhin auf einem hohen Niveau

blieb. Der technotrans-Vorstand bestätigt seine Erwartung, im Geschäftsjahr

2023 einen Konzernumsatz zwischen 255 und 265 Millionen EUR mit bei einer

EBIT-Marge zwischen 6,2 und 7,2 % zu erzielen.

"Die hohe Nachfrage nach Thermomanagement-Lösungen und

Service-Dienstleistungen der technotrans setzte sich im ersten Quartal 2023

fort. Trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen ist es uns

gelungen, den eingeschlagenen Wachstumskurs weiterzuführen. Wir sind daher

mit dem Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2023 zufrieden", sagt Michael

Finger, Sprecher des Vorstands der technotrans SE.

Im ersten Quartal verzeichnete technotrans einen prozentual zweistelligen

Zuwachs beim Konzernumsatz und operativem Konzernergebnis. Der

Auftragsbestand blieb mit rund 102 Millionen EUR auf einem hohen Niveau.

Gestiegene Auftragseingänge bestätigen den anhaltenden Wachstumstrend. Das

zum Periodenstichtag ermittelte Book-to-Bill-Ratio notierte aufgrund des

hohen Quartalsumsatzes bei 1,0 und bestätigt das Wachstum. Das Ergebnis pro

Aktie erhöhte sich auf 0,32 EUR (Vorjahr: 0,29 EUR). Die positive Entwicklung

zeigt sich auch in den Berichtssegmenten: Im Segment Technology stieg der

Umsatz signifikant um 24,6 % auf 52,8 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 2,9 %.

Das Segment Services erwirtschaftete einen um 8,6 % gestiegenen Umsatz von

15,5 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 12,8 %.

Wachstum in den Fokusmärkten

Maßgebliche Wachstumstreiber waren erneut die technotrans-Fokusmärkte. Mit

einem Plus von rund 96 % hat sich der Umsatz im Fokusmarkt Energy Management

gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Ausschlaggebend für diesen Erfolg

sind die Effekte aus zunehmenden Serienanläufen der in den Vorjahren

akquirierten Projekte von Batteriekühlsystemen für Schienenfahrzeuge.

Hervorzuheben sind außerdem die Märkte Plastics mit einem Umsatzanstieg von

24 % gegenüber dem Vorjahr sowie Print mit einem Anstieg von 13 %. Darüber

hinaus stieg die Nachfrage nach kundenspezifischen und technisch

anspruchsvollen Lösungen im Markt Laser & Machine Tools - hier wuchsen die

Umsätze im 1. Quartal um rund 25 % gegenüber dem Vorjahr.

Nachhaltigkeitsagenda wird vorangetrieben

In puncto Nachhaltigkeit setzt technotrans sein Engagement konsequent fort.

Die Vorbereitung einer neuen Dienstwagenrichtlinie wurde initiiert. Diese

sieht vor, den Fuhrpark sukzessive auf rein batteriebetriebene Fahrzeuge

umzustellen und die Standorte mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur

auszustatten. Zudem ermittelte technotrans jüngst die Eckdaten zur

Beauftragung einer Photovoltaikanlage für den Standort Bad Doberan. Als

produktbezogene Maßnahme baut technotrans unter anderem seine Kompetenz für

natürliche Kältemittel durch die Installation einer Abfüllanlage für Propan

am Standort Baden-Baden aus.

Zweite Phase der Strategie angelaufen

Der Beginn des Geschäftsjahres 2023 markiert den Start der Phase II der

Strategie Future Ready 2025. Ihr Fokus liegt auf der Beschleunigung des

profitablen Wachstums bis 2025. Zentrale Maßnahmen sind die

Weiterentwicklung der Fokusmärkte, eine stärkere Internationalisierung sowie

gezielte Investitionen in Innovationen und neue Technologien. Außerdem zieht

technotrans in Phase II gezielte Akquisitionen in den Fokusmärkten in

Betracht, um das organische Wachstum zu beschleunigen.

Prognose bekräftigt, bedeutenden Großauftrag gewonnen

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im ersten Quartal und des

weiterhin soliden Auftragsbestands erwartet der Vorstand, den Wachstumskurs

des technotrans-Konzerns 2023 fortzusetzen. Das erste Halbjahr wird

erwartungsgemäß von Aufwendungen für die Inbetriebnahme des Standortes

Steinhagen sowie die Kompensation von Preissteigerungen auf der Lohn- und

Materialseite geprägt. Dennoch bekräftigt der Vorstand seine Erwartung, im

Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz zwischen 255 und 265 Millionen EUR mit

bei einer EBIT-Marge zwischen 6,2 und 7,2 % sowie einem ROCE zwischen 13,5

bis und 14,5 % zu erzielen.

Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine neuen Belastungen

aus dem allgemeinen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld ergeben. Auch

die mittelfristigen Ziele haben weiterhin Bestand: Im Geschäftsjahr 2025

erwartet technotrans einen Umsatz zwischen 265 bis und 285 Mio. EUR mit einer

EBIT-Marge zwischen 9,0 und 12,0 % sowie einen ROCE über 15 %. Potenzielle

Akquisitionen sind hierin nicht enthalten.

Zusätzlich untermauert wird der erfolgreiche Start ins Geschäftsjahr durch

einen bedeutenden Großauftrag: technotrans entwickelt eine kundenspezifische

Kühllösung für die Ultra-Schnellladestation ChargePost von ADS-TEC Energy -

dem führenden Hersteller batteriegestützter Schnellladesysteme. Der Auftrag

mit einem Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionenbereich ist damit für

technotrans der größte Einzelauftrag mit Seriencharakter im Bereich

Elektromobilität. Gefertigt werden die Systeme am neuen technotrans-Standort

in Steinhagen. "Aufträge wie dieser sind ein Beleg für unsere technologische

Kompetenz und die Fähigkeit, komplexe Projekte dieser Größenordnung

effizient abzuwickeln", betont Michael Finger. "Es bestätigt zudem unsere

Entscheidung, die Produktionskapazitäten auszubauen und signalisiert

eindeutig, dass die Zeichen auf weiteres Wachstum stehen."

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und

Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind

anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements.

Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der

energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts

anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der

Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der

Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte

Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität,

High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics,

und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen

hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser &

Machine Tools. Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein

breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem

Installationen, Wartungen, Reparaturen, die

24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst.

Der Konzern verfügt über 5 Produktionsstandorte in Deutschland sowie

jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die

technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 /

WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit 1.500 Mitarbeitende. Im

Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,2

Mio. EUR.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des

technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des

Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen,

Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen

gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

abweichen.

