EQS-News: splendid medien AG: Splendid startet ersten FAST-Sender für asiatische Filme: AMASIA auf Amazon Freevee verfügbar (deutsch)

Köln, 7. Dezember 2022 - Mit "AMASIA" startet die Splendid Film ihren ersten

FAST-Channel bei Amazons kostenlosen Streamingdienst Freevee. Unter dem

Claim "The Finest Art of Asian Movies" steht der Sender für allerbestes

Asien-Filmentertainment im deutschsprachigen Europa. Mit AMASIA steigt

Splendid in den sich rasant entwickelnden Markt der "Free Advertisement

Supported TV-Channels" ("FAST-Channels") ein und erweitert sich strategisch

um ein werbefinanziertes Angebot. Der neue Sender gibt einem ganz besonderen

Genre ein Zuhause, das sehr viele Fans in allen Altersgruppen hat.

Zu den Top-Filmen der AMASIA -Reihe gehören neben Jackie Chan-Evergreens wie

"Police Story I-III" auch Filme aus der IP-Man-Reihe sowie die Highlights

des koreanischen Kinos wie "Bittersweet Life" "Train to Busan" und

"Peninsula". Das größte aller Monster - Godzilla - ist ebenfalls in

spektakulärer Bandbreite filmisch auf dem Sender vertreten. Der Channel ist

ab sofort bei Amazon Freevee verfügbar. Zuschauer mit und ohne

Prime-Mitgliedschaft in Deutschland können über die Prime Video App oder

Website und über eine eigenständige App auf Fire TV auf Amazon Freevee

zugreifen. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Bei Prime Video finden

Kund:innen Amazon Freevee Inhalte über das Karussell "freevee - Beliebte

Filme und Serien - kostenlos mit Werbung". Jeden Monat wird Amazon Freevee

neue Inhalte, darunter Amazon Freevee Originals, bei Fans beliebte

lizenzierte Filme, Serienepisoden und lineare Kanäle, hinzufügen und so

Kund:innen kostenlose Unterhaltung aus einer Vielzahl von Genres bieten.

Dr. Dirk Schweitzer, Geschäftsführer der Splendid Film: "Die Bedeutung der

werbefinanzierten FAST-Dienste wird weiter wachsen. Wir sehen dieser

Entwicklung positiv entgegen und freuen uns, mit unserem AMASIA-Channel und

Filmen aus unserer Filmlibrary zum Erfolg von Freevee beizutragen und an der

Aufwärtsentwicklung im werbefinanzierten Entertainment-Bereich zu

partizipieren."

Über Amazon Freevee

Amazon Freevee ist ein Video-Streaming-Service mit tausenden premium Filmen

und Serienepisoden, darunter auch Original Serien, die jederzeit und

kostenlos verfügbar sind.

* Umfassender Katalog: Amazon Freevee bietet Zuschauer:innen

anspruchsvolle Originals, darunter Bosch: Legacy, Luke Bryan: My Dirt

Road Diary, Moment of Truth, UNINTERRUPTED's Top Class: The Life and

Times of the Sierra Canyon Trailblazers, Bug Out sowie eine sich stetig

erweiternde Auswahl an breit gefächerten, attraktiven Spielfilmen und

Serienepisoden, die Kund:innen von einem kostenpflichtigen Dienst

erwarten würden. Amazon Freevee fügt dem Service jeden Monat neue Titel

aus einer breiten Palette von Genres hinzu, darunter Komödien,

Familienfilme, Romanzen, Thriller, Science-Fiction, Dokumentarfilme und

Horror.

* Kostenlos: Der gesamte Katalog des Service ist kostenlos. Es sind keine

kostenpflichtigen Abonnements erforderlich.

* Begrenzte Werbeunterbrechungen: Amazon Freevee hat eine begrenzte Anzahl

von Werbeunterbrechungen.

* Sofortiger Zugang: Amazon Freevee ist als App auf Fire TV und innerhalb

der Prime Video-App verfügbar. Zudem ist Amazon Freevee auch als App auf

Google TV und anderen Geräten mit Android TV OS verfügbar - darunter

Sony, Panasonic, Hisense, Phillips, Sharp, Vestel, Nvidia, Xiaomi, TCL

und andere.

Über Splendid

Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter

Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den

Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und

Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD,

und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und

Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und

Synchronisation. www.splendidmedien.com

°