EQS-News: splendid medien AG: Splendid Synchron gewinnt den Deutschen Synchronpreis 2023 (deutsch)

splendid medien AG: Splendid Synchron gewinnt den Deutschen Synchronpreis 2023

splendid medien AG: Splendid Synchron gewinnt den Deutschen Synchronpreis 2023

2023

10.07.2023

Splendid Synchron gewinnt den Deutschen Synchronpreis 2023

Köln, 10. Juli 2023 - Die Splendid Synchron-Produktion "The Father" im

Auftrag der Tobis Film GmbH ist in der Kategorie "Bester Arthousefilm" mit

dem Deutschen Synchronpreis 2023 ausgezeichnet worden.

Der Deutsche Synchronpreis wird vom Synchronverband e.V. - Die Gilde

verliehen und zeichnet Filmschaffende aus, die durch ihre Synchronarbeit

wesentlich zum Erfolg internationaler Filme in deutschen Kinos und im

Fernsehen beitragen. Die Gewinner werden u.a. aus den Kategorien "Beste

Komödie", "Bestes Drama" und "Bester Animationsfilm" ermittelt.

Die Geschäftsführerin der Splendid Synchron, Sonja Claus, nahm den Preis am

Abend des 7. Juli 2023 zusammen mit dem Synchron-Produktionsteam in Berlin

entgegen. "Ich teile die Meinung der Jury, dass eine gute Synchronisation

nur als Team gelingen kann und freue mich, zusammen mit dem gesamten

Produktionsteam diesen Preis entgegen nehmen zu können. Besonders freut mich

in diesem Zusammenhang auch die Ehrenauszeichnung für Joachim Kerzel, der

dem Hauptdarsteller Anthony Hopkins in "The Father" seine deutsche Stimme

leiht und mit dem wir bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Projekten

zusammenarbeiten."

"The Father" ist ein Filmdrama von Florian Zeller mit Anthony Hopkins und

Olivia Coleman in den Hauptrollen. Die Vater-Tochter-Beziehungsstudie

thematisiert Demenz und Kontrollverlust sowie deren Bedeutung für die

Menschen in der unmittelbaren Nähe der Betroffenen.

Mit der Auszeichnung setzte sich die Arbeit der Splendid Synchron gegen die

weiteren Nominierten in der Kategorie "Bester Arthousefilm" durch - "Come on

Come on" von Mike Mills mit Joaquin Phoenix und "The Menu" mit Ralph

Fiennes.

Mehr Informationen dazu unter https://deutscher-synchronpreis.de/

Über Splendid Synchron:

Splendid Synchron GmbH, Köln, eine Tochtergesellschaft der Splendid Medien

AG, wurde 1989 gegründet und gehört zu den führenden Dienstleistern in der

deutschen Synchronlandschaft. An den Unternehmensstandorten Köln und Berlin

widmet sich das Splendid Synchron-Team der Erstellung der deutschen

Fassungen von Serien, Kinofilmen und Filmdokumentationen. Die Gesellschaft

bearbeitet Content aller Verwertungsarten: Kino, TV, Streaming/Mediatheken,

DVD/Blu-ray. Die Auftraggeber sind eine Vielzahl von internationalen und

nationalen Produzenten, Lizenzhändlern, Sendern und Streamingplattformen.

Die Studiokapazitäten an beiden Standorten sind nach den neuesten

Sicherheitsstandards ausgestattet und arbeiten eng vernetzt, sodass

innerhalb eines Projekts auf den Kreativpool beider Standorte

zurückgegriffen werden kann. Weitere Infos unter www.splendid-synchron.com

Über die Splendid Gruppe:

Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter

Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den

Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und

Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD,

und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und

Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und

Synchronisation. www.splendidmedien.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Splendid Medien AG

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com

www.splendidmedien.com

