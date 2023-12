EQS-News: reconcept GmbH zieht positive Jahresbilanz und blickt zuversichtlich ins Jahr 2024 (deutsch)

reconcept GmbH zieht positive Jahresbilanz und blickt zuversichtlich ins Jahr 2024

^

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

reconcept GmbH zieht positive Jahresbilanz und blickt zuversichtlich ins

Jahr 2024

13.12.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

reconcept GmbH zieht positive Jahresbilanz und blickt zuversichtlich ins

Jahr 2024

* Rund 18 Mio. Euro Anlegerkapital über Green Bonds eingeworben

* Projektpipeline Wind und Photovoltaik wächst auf rund 3,9 Gigawatt

* Positives siebenstelliges Jahresergebnis erwartet

Hamburg, 13. Dezember 2023. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset Manager

nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare

Energien, blickt auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2023 zurück. Auch in

einem herausfordernden Marktumfeld wurden in beiden Geschäftsbereichen gute

Ergebnisse erzielt.

Geschäftsbereich Projektentwicklung

Pipeline wächst rasant

2023 hat reconcept sein Projektportfolio in seinen Kernmärkten Deutschland,

Finnland und Kanada deutlich erweitert. Die Geschäftsstrategie besteht dabei

darin, Erneuerbare-Energien-Projekte bis zur Baureife (Ready-to-Build) zu

entwickeln und sie in diesem Status an Investoren zu verkaufen. In der

Pipeline des Projektentwicklungsteams für den deutschen Markt befinden sich

aktuell rund 50 Solarprojekte mit etwa 870 Megawatt-Peak, ein Plus zum

Vorjahr von über 25 Prozent. In Finnland liegt der Schwerpunkt auf

Windenergie - mit einem Projektumfang von zehn Windparks mit in Summe rund

3.000 Megawatt. Und das Portfolio wächst kontinuierlich weiter. Zuletzt

wurde im November beispielsweise der Pachtvertrag für einen Windpark im

Nordosten des Landes mit in Summe geplanten 800 Megawatt geschlossen.

Erfolgreicher Verkauf von Projektrechten für sechs Windparks in Finnland

2023 konnte in Finnland eine Windpark-Transaktion erfolgreich abgeschlossen

werden. Die Vereinbarung umfasst sechs Windkraftprojekte mit in Summe 1.200

Megawatt, bestehend aus voraussichtlich 150 Turbinen.

Greenfield-Projekte in Kanada gestartet

Mit Blick auf den kanadischen Markt arbeitet reconcept in drei Segmenten,

der Realisierung von Greenfield-Projekten im Bereich der Wind- und

Solarenergie, der Beratung von First Nations Communities bei der Umstellung

von einer fossilen hin zu einer grünen, autarken Energieversorgung sowie der

Wasserkraft in British Columbia und in Nova Scotia. 2023 lag der Schwerpunkt

auf der Flächenakquise in den Provinzen Alberta und Ontario sowie auf der

Gründung einer eigenen Dependance in Toronto und dem Ausbau des Teams vor

Ort.

Geschäftsbereich Investment und Asset Management

Auch für das Emissionsgeschäft kann reconcept ein positives Fazit ziehen:

2023 verlief mit der Vollplatzierung von zwei depotfähigen, börsennotierten

Anleihen sehr erfolgreich und für die laufenden Anleihe-Investoren mit

pünktlichen Zins- und Rückzahlungen plangemäß. Über den "Solar Bond

Deutschland" (ISIN: DE000A30VVF3) und "Solar Bond Deutschland II" (ISIN:

DE000A351MJ3) wurde jeweils ein Emissionsvolumen von 12,5 Mio. Euro bzw.

14,0 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingeworben. Etwa 2.000 Investoren sicherten

sich darüber den attraktiven Zinssatz von 6,75 Prozent p.a. über 6 Jahre.

Über alle laufenden Beteiligungen bzw. Green Bonds erfolgten fristgerechte

Zins- und Rückzahlungen an Anleger von in Summe 8,1 Mio. Euro.

"Wir werden das Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis im

siebenstelligen Bereich abschließen und sind sehr zufrieden mit der

Entwicklung unseres Unternehmens. Besonders freut mich, dass wir unsere

Projektteams in allen drei Kernmärkten mit engagierten neuen Mitarbeitern

verstärken konnten. So wuchsen unsere Teams in Berlin, Toronto und Helsinki

inzwischen auf mehr als 15 Projektentwickler/innen an", erklärte Karsten

Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH. "Auch der

Ausblick auf 2024 stimmt uns optimistisch. Erneuerbare Energien bleiben ein

Wachstumsmarkt, der Trend zur Green Economy ist unaufhaltsam. Selbst

vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass die Installationszahlen grüner

Kraftwerke in den nächsten Jahren weiter stark steigen werden - nicht nur

wegen der Klimaziele vieler Länder, sondern auch weil Wind- und Solarstrom

mittlerweile schlicht günstiger ist als Strom aus neuen fossilen

Kraftwerken."

Über reconcept

Die reconcept GmbH verbindet seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit

Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung

hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als

16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 245

Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einer installierten

Leistung von insgesamt rund 385 Megawatt und einem Investitionsvolumen von

in Summe rund 610 Mio. Euro realisieren können (Stand: 31.12.2022). Um den

konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept

jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht

diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis

ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset

Manager zertifiziert.

Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt

Bernd Prigge

reconcept GmbH

040/3252165-31

bernd.prigge@reconcept.de

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg

erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar

sind.

---------------------------------------------------------------------------

13.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: reconcept GmbH

ABC-Straße 45

20354 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 325 21 650

E-Mail: info@reconcept.de

Internet: www.reconcept.de

ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,

DE000A351MJ3

WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart

EQS News ID: 1795467

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1795467 13.12.2023 CET/CEST

°