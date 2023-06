EQS-News: oceansix future paths Ltd. gibt Beschlussvorlagen für die Jahres- und Sonderversammlung 2023 bekannt (deutsch)

oceansix future paths Ltd. gibt Beschlussvorlagen für die Jahres- und Sonderversammlung 2023 bekannt

07.06.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Tel Aviv, Israel, 7. Juni 2023 - oceansix future paths Ltd. ("das

Unternehmen" oder "oceansix") ist ein börsennotiertes Unternehmen an der TSX

Venture Exchange in Toronto (TSXV: CUSIP 001194828, OSIX), in New York

(OTCQB: AKMYF) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A3EFB0, ISIN:

IL0011948283, 5FC0). oceansix ist ein Technologie- und

Produktionsunternehmen, auf einer Umweltmission: Kunststoffabfälle werden

genutzt, um daraus innovative Produkte zu entwickeln und nachhaltige

Geschäftsmodelle aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel

und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine

Produktionsstätte in Valencia, Spanien.

Anlässlich der bevorstehenden Jahres- und Sonderversammlung am 11. Juli 2023

werden die Aktionäre gebeten, folgendes zu beschließen:

1. Kost Forer Gabbay & Kasierer, ein Mitglied von Ernst & Young Global,

mit eingetragenem Sitz in 144 Menachem Begin Road, Tel Aviv 649102,

Israel, erneut als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das folgende

Jahr zu bestellen und die Direktoren zu ermächtigen, ihre Vergütung

festzusetzen;

2. die Bestellung von Frau Donatella Aurino als externes Mitglied des

,Board of Directors' für eine Amtszeit von drei Jahren und die

Ratifizierung und Genehmigung des Verwaltungsratsdienstleistungsvertrags

(und einer damit verbundenen Optionsgewährung) zwischen der Gesellschaft

und Frau Aurino (der dieselben Bedingungen, wie der derzeitige Vertrag

mit Renah Persofsky bis 2024 haben soll, wie gesetzlich vorgeschrieben)

bis zur Bestellung oder Wiederbestellung eines anderen externen

Mitglieds des ,Board of Directors';

3. die Direktoren der Gesellschaft für das folgende Jahr zu wählen (mit

Ausnahme der externen Direktoren, die zuvor für eine Amtszeit von drei

Jahren ernannt wurden), nämlich

a) Yoav Horowitz

b) Mordechai Gorfung

c) Lenny Recanati

d) Arnon Eshed

e) Maximo Buch; und

f) Gat Ramon;

4. die Erhöhung der Anzahl der Stammaktien aus dem genehmigten, aber nicht

ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens, die für den ,2020 Global

Equity Incentive Plan' des Unternehmens reserviert sind, auf 28.637.456

sowie andere technische Änderungen des Plans in Übereinstimmung mit den

Richtlinien der TSXV zu genehmigen;

5. die Gewährung von 500.000 Aktienoptionen an Maximo Buch zu einem

Ausübungspreis von 0,29 CAD pro Aktienoption, wobei jede Aktienoption

zum Erhalt einer Oceansix-Aktie berechtigt, in Übereinstimmung mit und

gemäß den Bedingungen und Bestimmungen des ,2020 Global Equity Incentive

Plan' des Unternehmens zu prüfen und gegebenenfalls zu genehmigen;

6. die Gewährung von 500.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von

0,29 CAD pro Aktienoption an Arnon Eshed gemäß den Bedingungen und

Bestimmungen des ,2020 Global Equity Incentive Plan' des Unternehmens

und des israelischen Nachtrags zu diesem Plan zu prüfen und

gegebenenfalls zu genehmigen, wobei jede Aktienoption zum Erhalt einer

Oceansix-Aktie berechtigt;

7. die Gewährung von 5.000.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von

0,29 CAD pro Aktienoption an Elad Hameiri gemäß den Bedingungen und

Bestimmungen des ,2020 Global Equity Incentive Plan' der Gesellschaft zu

prüfen und gegebenenfalls zu genehmigen, wobei jede Aktienoption zum

Erhalt einer Oceansix-Aktie berechtigt; und

8. die Unterzeichnung und Lieferung des Dienstleistungsvertrags zwischen

der Gesellschaft und der RAM.ON GmbH durch die Gesellschaft zu prüfen

und gegebenenfalls zu genehmigen;

9. Prüfung und gegebenenfalls Beschlussfassung über die Änderung der

Zuteilung von ,Restricted Share Units' (die "RSU") an Herrn Amichai

Krupik dahingehend, dass noch nicht ausübbare RSU im Falle der

Beendigung des Dienstverhältnisses von Herrn Krupik nicht verfallen;

10. vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, die Umwandlung der

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber RAM.ON Finance in

Oceansix-Aktien gemäß den Bedingungen des ,Debt Conversion Agreement' zu

prüfen und gegebenenfalls zu genehmigen und zu ratifizieren.

Sie sind herzlich eingeladen, am ,Impact', der Geschäftsentwicklung und der

Zukunft von oceansix teilzuhaben, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oceansix.com und bleiben Sie

mit uns auf LinkedIn und Twitter in Verbindung.

Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

maximilian@oceansix.com | Telefon +49 89 139 28 890

oceansix future paths Ltd.- Elad Hameiri, CEO - phone +972547948585

Derech Menachem Begin 11 - Ramat Gan - Israel

Über oceansix

oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und

Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision,

sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um

neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus

Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in

globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten

Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres

Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden

und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte

mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen',

'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',

'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche

vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und

bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich

bergen können. Die von oceansix future paths Ltd. tatsächlich erzielten

Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen

erheblich abweichen. oceansix future paths Ltd. übernimmt keine

Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei

einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der

Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Veröffentlichung.

