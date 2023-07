EQS-News: mVISE AG: Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Halbjahr 2023 (deutsch)

mVISE AG: Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Halbjahr 2023

mVISE AG: Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Halbjahr 2023

24.07.2023 / 09:00 CET/CEST

mVISE AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2023

* Umsatz in H1 2023 in Höhe von 7,8 Mio. EUR (Vorjahr: 9,0 Mio. EUR)

* EBITDA im ersten Halbjahr 2023 in Höhe von 0,7 Mio. EUR (Vorjahr: 1,45

Mio. EUR)

* 1. Halbjahr 2023 plangemäß verlaufen

Düsseldorf, 24.07.2023 - Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment

Scale, ISIN: DE0006204589) gibt die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr

2023 bekannt.

Bei einem Umsatz von 7,8 Mio. EUR konnte ein EBITDA von 0,74 Mio. EUR

erwirtschaftet werden, womit eine EBITDA-Marge von 9,5 Prozent erzielt

wurde. Dabei wurde der im Jahresabschluss 2022 verwendete konservative

Bilanzierungsansatz konsequent fortgeführt. Die Gesellschaft rechnet

weiterhin mit einem siebenstelligen EBITDA im Geschäftsjahr 2023.

Der Halbjahresbericht 2023 steht ab sofort auf der Internetseite der

Gesellschaft zum Download zur Verfügung.

Über die mVISE AG:

Die mVISE ist eine "IT as a Service" Manufaktur (ITaaS) und bietet Kunden in

den drei Manufakturbereichen "Professionelle IT-Services", "Software

Development" und "Sourcing" hochmoderne IT-Lösungen. Bestehend aus rund 85

Mitarbeitern mit ausgeprägtem Technologiefokus verfolgt mVISE ein klares

Ziel: Kunden durch die digitale Transformation zu begleiten, Software zu

optimieren und komplexe Geschäftsprozesse zu vereinfachen.

Kontakt:

Cedric Balzar

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

E-Mail: ir@mvise.de

