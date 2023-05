EQS-News: mVISE AG: Veränderungen im Aufsichtsrat (deutsch)

mVISE AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Veränderungen im Aufsichtsrat

Düsseldorf, 02.05.2023 - Das Aufsichtsratsmitglied Dipl.-Ing. Achim Plate

hat die Gesellschaft darüber informiert, dass er sein Amt aus persönlichen

Gründen zum 13.06.2023, somit mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung

2023 niederlegt.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Franziska Oelte: "Wir bedauern die Niederlegung

von Herrn Plate auf Grund der hohen Arbeitsbelastung als

Vorstandsvorsitzender der LAIQON AG sehr." und ergänzt: "Mein ausdrücklicher

und herzlicher Dank des gesamten Aufsichtsrates gilt Herrn Plate, der als

langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender wesentlich dazu beigetragen hat, die

mVISE AG neu zu strukturieren und deutlich weiterzuentwickeln."

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, auf der bevorstehenden

Hauptversammlung 2023 eine Verkleinerung des Aufsichtsrates auf 3 Mitglieder

als Tagesordnungspunkt einzubringen. Die Einladung zur Hauptversammlung am

13.06.2023 wird in Kürze erfolgen.

-------------------------------------------------------------------

Über die mVISE AG

Die mVISE ist eine "IT as a Service" Manufaktur (ITaaS) und bietet Kunden in

den drei Manufakturbereichen "Professionelle IT-Services", "Software

Development" und "Sourcing" hochmoderne IT-Lösungen. Bestehend aus rund 85

Mitarbeitern mit ausgeprägtem Technologiefokus verfolgt mVISE ein klares

Ziel: Kunden durch die digitale Transformation zu begleiten, Software zu

optimieren und komplexe Geschäftsprozesse zu vereinfachen.

Kontakt:

Cedric Balzar (CFO)

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

E-Mail: ir@mvise.de

---------------------------------------------------------------------------

