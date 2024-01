EQS-News: init Software bringt ÖPNV in Nordamerika auf den neusten Stand (deutsch)

init Software bringt ÖPNV in Nordamerika auf den neusten Stand

^

EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e):

Auftragseingänge/Vertrag

init Software bringt ÖPNV in Nordamerika auf den neusten Stand

31.01.2024 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 beflügelt die Smart-City-Ambitionen von

Atlanta

* Bislang umfangreichstes Ticketing-Projekt der init in den USA -

Auftragsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar "plus X"

* Bedeutendes Referenzprojekt im Zuge der Fußball-WM 2026

* Größtmögliche Flexibilität für Fahrgäste beim Ticketkauf

"MARTA wird smarter". Auf diesen Nenner lässt sich die neueste Entwicklung

bringen, die den ÖPNV in Nordamerika auf den neusten Stand bringt. Die

Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) hat sich entschieden,

mit der "Smart Ticketing"-Lösung der INIT Inc., der US-Tochtergesellschaft

der Karlsruher init innovation in traffic systems SE, den Service für ihre

Fahrgäste in eine neue Dimension zu befördern.

Das von MARTA jetzt beauftragte moderne AFC 2.0-System (Automated Fare

Collection) kombiniert das Ticketing mit kontaktlosem Zahlungsverkehr in

allen ihren Bussen, Bahnen, und Straßenbahnen in der Metropolregion Atlanta.

Diese ist mit über sechs Millionen Einwohnern die neuntgrößte Metropolregion

der Vereinigten Staaten. Die täglich rund 500.000 Fahrgäste können dann

künftig einfach- an jeder Haltestelle und in jedem Fahrzeug von MARTA (oder

ihren Partnern) mit Smartphone, Kredit- oder Kundenkarte per "Tap and Go"

kontaktlos ihr Fahrtticket lösen.

Neue Service-Dimension für Fahrgäste und Verkehrsbetrieb

Der an init vergebene Auftrag hat ein Volumen von über 100 Millionen

US-Dollar für die Konzeptionsphase, Installation und Einführung des AFC

Systems 2.0. Darüber hinaus kann sich bei Abschluss von Optionen für

betriebliche Services und Wartung über 10 Jahre das Auftragsvolumen

verdoppeln. Der General Manager und CEO von MARTA, Collie Greenwood, sieht

viele Vorzüge für den Verkehrsbetrieb: "In erster Linie wird dieses neue,

hochmoderne Smart Ticketing System unseren Service verbessern und unseren

Kunden sehr viel mehr Komfort bieten. Darüber hinaus wird AFC 2.0 es uns

ermöglichen, unsere Abläufe weiter zu optimieren und die Fahrgeldeinnahmen

zu erhöhen. Es ist eine Win-Win-Situation sowohl für MARTA als auch für

unsere Fahrgäste."

Nach der Implementierung des Systems können MARTA-Kundinnen und Kunden an

allen Fahrkartenverkaufsstellen sowie an den rund 1.800 Terminals in den

Fahrzeugen und an den Haltestellen ihr Ticket kontaktlos lösen. Der Auftrag

umfasst ebenfalls die Lieferung von über 275 Ticketautomaten, die

kontaktloses Bezahlen mit Kredit-/Debitkarte, Smartcard, Smartphone oder

Wearable ermöglichen. Die Automaten akzeptieren jedoch auch

Bargeldtransaktionen und geben Wechselgeld in Scheinen und Münzen aus.

Mit der Backoffice-Software MOBILEvario von init wird MARTA in der Lage

sein, die Preise für verschiedene Tarife abzubilden und

Arbeitgeberinitiativen, Rabatte für Senioren und Studierende sowie

Vergünstigungen bei Veranstaltungen zu berücksichtigen.

Wie bei allen init Projekten wird auch das AFC 2.0 von MARTA mit einer

offenen Architektur aufgebaut, die es ermöglicht, kundenorientierte Angebote

wie Reiseplanung und Mobility-as-a-Service-Angebote von Partnern zu

integrieren. Ein Punkt, der für MARTA besonders wichtig war, um insbesondere

den bei der Fußball-WM 2026 erwarteten Besucherzustrom effizienter und

kundenfreundlicher bedienen zu können.

Weltweite Aufmerksamkeit

"Auch für uns ist der Auftrag von MARTA vor dem Hintergrund der Fußball-WM

2026 und der damit verbundenen weltweiten Aufmerksamkeit für den

Austragungsort Atlanta ein wichtiges Leuchtturmprojekt. Heute wird erwartet,

dass alle ihr Ticket günstig und bequem über das Mobilgerät oder mit der

Kreditkarte kaufen können. Mit unseren Smart-Ticketing-Lösungen können wir

genau das bieten und den Verkehrsbetrieben gleichzeitig das gesamte Handling

sowie die Verrechnungsprozesse abnehmen. Hierfür sehen wir in Nordamerika

weiterhin großes Wachstumspotenzial", so init SE Vertriebsvorstand Dr.

Jürgen Greschner.

Mit MARTA wird init ihr bislang umfangreichstes Ticketing-Projekt in den USA

realisieren. Es ist nunmehr bereits das dreizehnte an init beauftragte

Ticketing-Großprojekt in den Vereinigten Staaten. Durch die technologischen

Vorzüge und insbesondere die Erweiterungsmöglichkeit zu einer

Mobilitätsplattform für viele Partner überzeugt die init Lösung immer mehr

Verkehrsbetriebe in den USA. So haben die Karlsruher Spezialisten mit ihrer

US-Tochter INIT Inc. ihre Smart-Ticketing-Systeme mittlerweile in

Metropolregionen quer durch den Kontinent am Start - von Tampa, Florida,

über Houston, Texas, bis Seattle, Washington, und sogar in Honolulu, Hawaii.

Über MARTA:

Die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) ist ein

öffentliches Verkehrsunternehmen, das den Großraum Atlanta mit seinen rund

6,1 Millionen Einwohnern bedient. Ihr Fokus liegt auf Innovation,

Nachhaltigkeit und Service-Exzellenz. In den rund 25 Jahren ihres Bestehens

hat MARTA mittlerweile über 5 Milliarden Fahrgäste befördert.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

---------------------------------------------------------------------------

31.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: init innovation in traffic systems SE

Käppelestraße 4-10

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 (0)721 6100 0

Fax: +49 (0)721 6100 399

E-Mail: ir@initse.com

Internet: www.initse.com

ISIN: DE0005759807

WKN: 575980

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1826517

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1826517 31.01.2024 CET/CEST

°