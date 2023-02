EQS-News: Der griechische Wohnimmobilienmarkt hat große Anziehungskraft auf deutsche Käufer (deutsch)

Der griechische Wohnimmobilienmarkt hat große Anziehungskraft auf deutsche Käufer

Die führende Immobilienmarke Elxis bezeichnet Griechenland als

hervorragendes Wertangebot für deutsche Immobilienerwerber.

Thessaloniki, Griechenland - Einem führenden Immobilienunternehmen Elxis

zufolge ist Griechenland nach einem siebenjährigen Immobilienboom auch

weiterhin ein attraktiver Zielort für Immobilieninvestoren. Die Deutschen

sind die Hauptinvestoren, gefolgt von den Niederländern und den Briten.

Giorgos Gavriilidis, CEO von Elxis, zufolge ist es durch die Erhöhung der

deutschen Zinsraten für deutsche Investoren schwieriger, im Heimatmarkt

Darlehen für den Erwerb von Immobilien zu besichern, was zu einer

Verlagerung ihrer Wertsuche ins Ausland führt.

"Selbst wenn Investoren in der Lage sind, 200.000 EUR Eigenkapital zu

investieren, benötigen sie in Deutschland ein Darlehen, um eine kleine

Immobilie zu erwerben, während es in Griechenland für kaum mehr noch immer

eine neue Villa mit zwei Schlafzimmern, Meeresblick und Privatpool gibt,

ganz ohne Hypothekenanleihe. Aus dem Grund ist Griechenland noch immer ein

überaus attraktiver Zielort für deutsche Immobilienkäufer", meint

Gavriilidis.

Den letzten Zahlen des GlobalPropertyGuide zufolge steigen die griechischen

Häuserpreise vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage aus dem Ausland

und dem anhaltenden Wirtschaftswachstum im Land selbst weiterhin stark an.

In den städtischen Regionen Griechenlands sind die Häuserpreise durch das

Interesse ausländischer Investoren stärker gestiegen als die Inflationsrate:

11,32 % im Laufe des Jahres bis zum dritten Quartal von 2022. Deutsche

Käufer bekunden weiterhin großes Interesse und werden dabei von einer

Kombination von Faktoren angetrieben, zum Beispiel den geringen

Lebenshaltungskosten in Griechenland und der Fülle an schönen Objekten am

Meer, die zu sehr erschwinglichen Preisen erworben werden können.

Gavriilidis meint dazu: "Durch das reiche kulturelle Erbe, das

ausgezeichnete Wetter und die günstige europäische Lage ist Griechenland das

ganze Jahr über ein idyllisches Ziel und damit habe ich lediglich einige der

herausragenden Gründe für die Beliebtheit Griechenlands unter deutschen

Immobilieninvestoren hervorgehoben." Elxis ist bestrebt, diese Käufer bei

der Suche nach der perfekten Immobilie, die ihren Bedürfnissen gerecht wird

und ihrem Budget entspricht, mit einem Team aus deutschsprachigen

Mitarbeitern und einer eigenen Rechtsabteilung zur Sicherstellung einer

reibungslosen Umsetzung zu unterstützen.

Über Elxis

Elxis ist eine führende Immobilienmarke für Immobilien- und

Rechtsdienstleistungen in Griechenland. Mit Geschäftsstellen in

Thessaloniki, auf Kreta und in Utrecht (NL) verfügt Elxis über mehr als 30

Jahre in der Abwicklung des Kaufs und Verkaufs von Wohnimmobilien, von

komfortablen Ferienwohnungen in traditionellen griechischen Dörfern bis hin

zu Luxusvillen und -apartments am Meer. Neben dem eigenen 7-köpfigen Team

aus Juristen bietet Elxis Kunden eine Verkaufsteam aus deutsch-, englisch-

und niederländischsprachigen Mitarbeitern.

Kontakt:

Felix Münch

Felix.muench@elxis.com

