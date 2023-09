EQS-News: flatexDEGIRO AG: Jens Möbitz steigt in den Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG auf (deutsch)

flatexDEGIRO AG: Jens Möbitz steigt in den Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG auf

^

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie

flatexDEGIRO AG: Jens Möbitz steigt in den Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG

auf

01.09.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Jens Möbitz steigt in den Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG auf

* flatexDEGIRO Bank erweitert Vorstand auf sechs Mitglieder

Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111,

Ticker: FTK.GR) erweitert den Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG und beruft

mit Jens Möbitz ein langjähriges Mitglied des Führungsteams der Gruppe, um

deren Organisationsstruktur und Corporate Governance weiter zu stärken. Jens

Möbitz wird im Vorstand der Bank die Verantwortung für die operativen

Kundenfunktionen sowie die Treasury-Abteilung übernehmen.

Die flatexDEGIRO Bank AG hat Jens Möbitz mit Wirkung zum 1. September 2023

in ihren Vorstand berufen. Jens Möbitz war in den vergangenen 20 Jahren in

verschiedenen Führungspositionen innerhalb der flatexDEGIRO Gruppe tätig. In

dieser Zeit hat der gelernte Bankkaufmann die kontinuierliche

Professionalisierung des laufenden Geschäftsbetriebs in einem dynamischen

Wachstumsumfeld vorangetrieben und die operative Integration von DEGIRO in

die Prozesse der Gruppe und die Hebung der daraus resultierenden Synergien

maßgeblich mitgestaltet.

Als Vorstandsmitglied wird Jens Möbitz die Verantwortung für die operativen

Front-, Middle- und Back-Office-Funktionen der flatexDEGIRO Bank

einschließlich Wertpapierabwicklung und Treasury der Bank übernehmen.

Martin Korbmacher, Aufsichtsratsvorsitzender der flatexDEGIRO Bank AG: "Wir

freuen uns sehr, dass wir mit Jens Möbitz einen so erfahrenen und versierten

Kollegen aus den eigenen Reihen in den Vorstand berufen konnten, um die

Weiterentwicklung und Harmonisierung unserer operativen Prozesse zu leiten,

die für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg eines wachstumsstarken

Unternehmens wie flatexDEGIRO zentral sind."

Mit der Berufung von Jens Möbitz besteht der Vorstand der flatexDEGIRO Bank

AG aus sechs Mitgliedern. Weitere Mitglieder sind Frank Niehage (CEO), Dr.

Benon Janos (CFO), Dr. Matthias Heinrich (CRO), Steffen Jentsch (CPO) und

Stephan Simmang (CTO).

Kontakt:

Achim Schreck

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation

flatexDEGIRO AG

Omniturm - Große Gallusstraße 16-18

60312 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 450001 0

achim.schreck@flatexdegiro.com

Über flatexDEGIRO AG

Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

betreibt eine führende und am schnellsten wachsende

Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener

State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO

eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER

1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz

und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein

Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern.

Mit über 2,5 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten

Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der größte

Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung,

negativer Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für

weiteres profitables Wachstum aufgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flatexdegiro.com/de.

---------------------------------------------------------------------------

01.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: flatexDEGIRO AG

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

60312 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 450001 0

E-Mail: ir@flatexdegiro.com

Internet: www.flatexdegiro.com

ISIN: DE000FTG1111

WKN: FTG111

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1716681

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1716681 01.09.2023 CET/CEST

°