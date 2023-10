EQS-News: comforte AG: comforte AG erweitert Aktivitäten im Bereich Cloud Computing und schließt Partnerschaften mit Amazon, Google und Oracle (deutsch)

comforte AG: comforte AG erweitert Aktivitäten im Bereich Cloud Computing und schließt Partnerschaften mit Amazon, Google und Oracle

comforte AG: comforte AG erweitert Aktivitäten im Bereich Cloud Computing

und schließt Partnerschaften mit Amazon, Google und Oracle

04.10.2023 / 09:02 CET/CEST

Wiesbaden, 4. Oktober 2023 - Die comforte AG baut ihr internationales

Partnernetzwerk weiter aus. Das Unternehmen hat entsprechend mit Oracle

Cloud, Google Cloud und Amazon Web Services (AWS) Partnerschaften für

Cybersecurity im Bereich Cloud Computing geschlossen. Immer mehr Unternehmen

verlagern ihre IT in die Cloud. Daten und Anwendungen sind so rund um die

Uhr von jedem Ort der Welt zugänglich. Aktuell sind weltweit rund 60 % aller

Unternehmensdaten in der Cloud gespeichert, mehr als doppelt so viel wie

2015. Tendenz: weiter steigend. Damit wächst auch der Bedarf an umfassenden

Schutz auch in der Cloud und beim Datenaustausch mit der Cloud. Kunden von

Oracle Cloud, Google Cloud und AWS können von nun an die datenzentrische

Cybersecurity-Lösung von comforte nutzen und erhalten damit einen

signifikanten Sicherheitsmehrwert. Die formaterhaltende Verschlüsselung von

comforte lässt sich nahtlos in bestehende Systeme und Applikationen

integrieren und ermöglicht den Schutz sensibler personenbezogener Daten und

Zahlungsdaten in der Cloud, während die Analyse und Verarbeitung der Daten

weiterhin jederzeit möglich sind. Mittels einer patentierten Lösung in Form

eines Verschlüsselungsalgorithmus werden alle sensiblen Daten individuell

geschützt und für unbefugte Dritte unleserlich gemacht. So werden

Unternehmen aller Branchen, die mit großen Datenvolumen arbeiten und dabei

Transaktionsdaten und individuelle Kundendaten verarbeiten, mit der

Cybersecurity-Lösung von comforte bestmöglich bei der Einhaltung von

Sicherheitsaspekten unterstützt. Risiken einer Compliance-Verletzung und

damit einhergehende wirtschaftliche Schäden durch Datendiebstahl, Erpressung

und Daten-Hehlerei werden erheblich reduziert.

Der comforte-Datenschutz bietet unter anderem zahlreiche Datenerkennungs-

und Klassifizierungsfunktionen, mit denen kontinuierlich und automatisiert

sensible Daten erkannt und Risiken identifiziert werden. Dabei stellt die

Software von comforte sicher, dass die Daten mittels einer

End-to-End-Datensicherheitsstrategie im gesamten Cloud-System geschützt

werden. Selbst bei einer Nutzung und Weitergabe an Dritte außerhalb des

eigenen Ökosystems bleiben die Daten nutzbar und gleichzeitig voll

gesichert.

Michael Deissner, CEO von comforte: "Schneller Datenzugriff und

Datenaustausch über Cloudanwendungen für vielerlei Anwendungen und der damit

einhergehende Datentransfer sind heute Standard und für die meisten

Unternehmen unerlässlich. Dabei muss jederzeit die volle Kontrolle über die

Daten und der Zugriff gewährleistet bleiben. Mit comforte verfügen

Unternehmen über effektiven Schutz ihrer Datensouveränität auch in der

Cloud. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaften mit drei der

renommiertesten Unternehmen weltweit im Bereich Software. Dass Amazon,

Google und Oracle künftig Unternehmen auch Sicherheitslösungen von comforte

anbieten, ist Beleg für unsere Expertise und den Mehrwert, den wir in Sachen

Cybersecurity bieten."

Über die comforte AG

Die comforte AG ist ein führender Anbieter von Enterprise Data Security

Lösungen. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit auf die

Tokenisierungs- und formatbewahrenden Verschlüsselungsfunktionen von

comforte, um sensible Daten zu schützen. Comforte's Data Security Plattform

lässt sich nahtlos in die modernsten Cloud-basierten Umgebungen sowie in

traditionelle Kernsysteme integrieren. Sie hilft Kunden dabei Daten zu

entdecken, zu klassifizieren und zu schützen, unabhängig davon wo diese sich

befinden.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und Datenschutz

von unternehmenskritischen Systemen, ist die comforte AG der perfekte

Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum sichern wollen, indem sie ihr

wertvollstes Gut schützen: Ihre Daten.

Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

comforte AG:

Thomas Stoesser, Executive Vice President, Marketing & Product Management

E-Mail: t.stoesser@comforte.com

Tel.: + 49 611 9319900

Wirtschaftsmedien:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/Ralf Droz

E-Mail: rdroz@edicto.de

Tel.: + 49 69 90550554

