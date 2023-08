EQS-News: bayme vbm Pressemitteilung zur Lage am Ausbildungsmarkt: Azubizahlen in Deutschland und Bayern 2023 branchenübergreifend gestiegen - Bayerische M+E Industrie investiert massiv in Ausbildung (deutsch)

bayme vbm Pressemitteilung zur Lage am Ausbildungsmarkt: Azubizahlen in Deutschland und Bayern 2023 branchenübergreifend gestiegen - Bayerische M+E Industrie investiert massiv in Ausbildung

bayme vbm Pressemitteilung zur Lage am Ausbildungsmarkt: Azubizahlen in

Deutschland und Bayern 2023 branchenübergreifend gestiegen - Bayerische M+E

Industrie investiert massiv in Ausbildung

04.08.2023 / 10:47 CET/CEST

Ausbildungszahlen in Deutschland und Bayern 2023 branchenübergreifend

gestiegen - Bayerische M+E Industrie investiert massiv in Aufbau von

Ausbildungsstellen

* 20 Prozent der bundesweit angebotenen Ausbildungsverträge stammen aus

Bayern - Lage im Freistaat überdurchschnittlich gut

* Abgeschlossene M+E Ausbildungsverträge in Bayern steigen 2023 um acht

Prozent - zweites Jahr in Folge deutlicher Zuwachs

* Prognose 2024: Stabilisierung der M+E-Ausbildungsverträge auf hohem

Niveau

(München, 04.08.2023). Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge

in Deutschland und Bayern ist branchenübergreifend leicht gestiegen. Die

bayerische Metall- und Elektroindustrie prognostiziert mit 14.925 neu

abgeschlossenen Ausbildungsverträgen für 2023 einen Anstieg um acht Prozent.

Das entspricht einem deutlichen Zuwachs das zweite Jahr in Folge. 2024 wird

sich die Zahl laut der Prognose auf einem hohen Level einpendeln. "Die Lage

am Ausbildungsmarkt ist für Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen,

weiterhin sehr gut. Statistisch betrachtet stehen jedem Bewerber in Bayern

etwa 1,72 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Inzwischen bieten Betriebe aus

dem Freistaat 20 Prozent der bundesweit verfügbaren Ausbildungsstellen an.

Die bayerische M+E Industrie investiert 2023 massiv in den Aufbau von

Ausbildungsstellen. Für das kommende Jahr werden wir das hohe Niveau trotz

volatiler Wirtschaftslage und Bewerbermangel stabil bei einer ,schwarzen

Null` halten", erläutert Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der

bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm die Ergebnisse

der aktuellen Umfrage zur Ausbildungslage der Mitgliedsunternehmen der

Metall- und Elektro Industrie.

Insbesondere der Mangel an ausreichenden und passenden Bewerbern wirkt

dämpfend auf den Ausbildungsmarkt. 64,4 Prozent der M+E Unternehmen, die

2023 einen Rückgang verzeichneten, nannten den Mangel an geeigneten

Bewerbern als Ursache für den Rückgang der abgeschlossenen

Ausbildungsverträge in Vergleich zum Vorjahr. 63,3 Prozent der Betriebe

gaben an, dass zu wenig Bewerbungen eingingen.

Die Übernahmesituation ist in der bayerischen M+E Industrie weiterhin

hervorragend, im kommenden Jahr wird sie sich laut Prognose weiter

verbessern. Über 92 Prozent der Betriebe übernahmen ihre Azubis 2023

befristet oder unbefristet. Erfolgte keine Übernahme, geschah dies meist auf

Wunsch des Azubis. Für 2024 steigt die Übernahmequote auf fast 97 Prozent.

Brossardt macht klar: "Die Betriebe bemühen sich darum, die ausgelernten

Azubis langfristig im Unternehmen zu halten, denn sie sind für ihre

Fachkräftesicherung auf junge, interessierte Talente angewiesen. Das zeigt

auch die hohe Bereitschaft, Praktika anzubieten. Über 93 Prozent der

Betriebe haben ihr Praktikumsangebot trotz der wirtschaftlichen

Unwägbarkeiten nicht reduziert."

Auch die Vergütung verbessert sich für Azubis in der bayerischen M+E

Industrie 2023 und 2024 noch einmal merklich. Seit dem 01. Juni 2023

verdient ein Auszubildender im Durchschnitt über alle Ausbildungsjahre 1.181

Euro im Monat, ab 01. Mai 2024 steigt die Ausbildungsvergütung auf

durchschnittlich 1.220 Euro. Brossardt fasst zusammen: "Auf die Jugendlichen

warten in der bayerischen M+E Industrie hervorragende Perspektiven und

Aufstiegschancen. Darauf müssen wir sie mit praxisnahen Angeboten zur

Berufsorientierung aufmerksam machen und sie frühzeitig mit den Betrieben

zusammenbringen. Die Projekte come with(me) und die

AusbildungsOffensive-Bayern sind zwei Erfolgsmodelle, mit denen die Verbände

bayme vbm die Betriebe bei der Sicherung ihres Fachkräftebedarfs gezielt

unterstützen."

Kontakt: Stefanie Eizenberger, Tel. 089-551 78-391, E-Mail:

stefanie.eizenberger@ibw-bayern.de

