EQS-News: bayme vbm Pressemitteilung: Umfrage: Über 90 Prozent der M+E Betriebe durch Bürokratie belastet (deutsch)

Brossardt: "Entlastungseffekt durch weniger Berichtspflichten möglich"

(München, 09.01.2024). Über 90 Prozent der Unternehmen der bayerischen

Metall- und Elektroindustrie sehen sich stark oder sehr stark durch

Bürokratie belastet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der bayerischen

Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm unter ihren

Mitgliedsbetrieben.

Laut der Umfrage hat sich für knapp 98 Prozent der Betriebe die

Bürokratiebelastung in den vergangenen fünf Jahren erhöht. Als Gründe werden

die hohe Anzahl an Gesetzen und Verordnungen sowie der Umsetzungsaufwand für

die neuen Vorschriften angegeben. Fast 87 Prozent der Unternehmen verneinen

die Frage, ob die zu beachtenden Vorschriften leicht anzuwenden sind. In der

Folge sind sich viele Unternehmen auch nicht sicher, ob sie alle

bürokratischen Erfordernisse erfüllen. Knapp 96 Prozent sehen den zeitlichen

Aufwand für die Umsetzung der Vorgaben als hoch oder sehr hoch an, knapp 80

Prozent sprechen zudem von einem hohen oder sehr hohen Kostenaufwand für die

Erfüllung der Auflagen.

bayme vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt fordert angesichts dieser

Zahlen, dass neben dem Abbau bestehender Vorschriften die Eindämmung neuer

Vorschriften im Vordergrund stehen muss: "Ziel muss die konsequente

Einhaltung der `one in, two outŽ-Strategie sein: Für jede neue Vorschrift

werden zwei alte gestrichen. Wir brauchen auch eine `Only onceŽ-Erhebung,

also eine behördeninterne Abstimmung zur Vermeidung von Mehrfacherhebungen.

Weiter sind der Ausbau des E-Governments und die Beschleunigung von

Genehmigungsverfahren unabdingbar. Jedes neue Rechtsetzungsvorhaben muss

zudem in Bezug auf Notwendigkeit und Kosten-Nutzen-Verhältnis überprüft

werden. Außerdem muss es Praxis-Checks und eine systematische ex

post-Evaluierung geben."

Knapp 79 Prozent der befragten Unternehmen fühlen sich aktuell von der

Politik und den Behörden übermäßig kontrolliert. Für nur 6,7 Prozent

überwiegt im Verhältnis Kontrolle/Vertrauen das Vertrauen. Brossardt: "Hier

ist etwas in Schieflage geraten. Wir fordern die politische Umsetzung mit

konsequenten Taten, um das Versprechen des Bürokratieabbaus einzulösen.

Unsere Unternehmen geben den Weg vor: So sehen 81 Prozent der Unternehmen

hohe Entlastungseffekte in einer Reduzierung von Berichts- und

Dokumentationspflichten. Knapp 78 Prozent sehen eine Entlastung darin, wenn

die Politik schon im Gesetzgebungsprozess Bürokratievermeidung stärker

mitdenkt. 78 Prozent der befragten Unternehmen wollen sich durch Kooperation

mit Politik und Verwaltung am Prozess des Bürokratieabbaus beteiligen."

