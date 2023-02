Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

Telefónica Deutschland Holding AG

Ergebnis/Jahresergebnis

Zuversichtlicher GJ23 Ausblick auf Grundlage starker Wachstumsdynamik &

erfolgreichen Abschlusses des "Investment-for-Growth" Programms

22.02.2023 / 07:29 CET/CEST

MÜNCHEN, 22. Februar 2023

Telefónica Deutschland - Vorläufige Ergebnisse für Januar bis Dezember 2022

Zuversichtlicher GJ23 Ausblick auf Grundlage starker Wachstumsdynamik &

erfolgreichen Abschlusses des "Investment-for-Growth" Programms

* GJ22 am oberen Ende des doppelt angehobenen Ausblicks abgeschlossen -

anhaltendes Wachstum dank starker Entwicklung der Eigenmarke,

einschließlich >1,2 Mio. Postpaid Nettozugänge

* Umsatzwachstum von +5,9% ggü. VJ dank anhaltenden Momentums der

Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen sowie Rekordumsatz mit

Endgeräten

* OIBDA [1] wuchs um +5,3% ggü. VJ aufgrund verbesserter MSR-Qualität und

straffen Kostenmanagements

* >80% Bevölkerungsabdeckung mit 5G erzielt, deutlich über Plan & mit

Investitionsquote von 14,7% innerhalb des erwarteten Investitionsrahmens

- Ziel ~90% bis Ende 2023

* Ausbau der ESG-Führungsrolle & auf gutem Weg in eine nachhaltige

digitale Zukunft

* Zuversichtlicher GJ23 Ausblick auf Grundlage starker operativer &

finanzieller Wachstumsdynamik und erfolgreichen Abschlusses des

dreijährigen "Investment-for-Growth" Programms

* Dividendenvorschlag von 18 EURc/Aktie für 2022 an die Hauptversammlung -

im Einklang mit der Mindestzusage für 2021-23

Operatives Ergebnis

Telefónica Deutschland verzeichnete ein weiteres Quartal mit robuster

kommerzieller Zugkraft und erzielte im jährlichen Netztest des renommierten

connect Magazins zum dritten Mal in Folge die Bewertung "sehr gut".

Dementsprechend erzielte das Unternehmen im gesamten GJ22 anhaltendes

finanzielles Momentum mit gesunden Umsatz- und OIBDA-Wachstum in allen

Quartalen.

Telefónica Deutschland schloss ihr dreijähriges "Investment-for-Growth"

Programm innerhalb des geplanten Investitionsrahmens erfolgreich ab. Dabei

machte das Unternehmen hervorragende Fortschritte bei der Netzmodernisierung

und beim 5G-Ausbau und erfüllte die Versorgungsauflagen der deutschen

Regulierungsbehörde soweit technisch und tatsächlich möglich. Die

Bevölkerungsabdeckung mit 5G erreichte zum Jahresende 2022 mehr als 80% und

lag damit deutlich über dem Plan, was auf Effizienzen beim Netzausbau

zurückzuführen ist. Telefónica Deutschland strebt an, bis Ende 2023 eine

Bevölkerungsabdeckung mit 5G von ~90% und bis spätestens Ende 2025 eine

landesweite Abdeckung zu erreichen.

Die in Q4 22 eingeführte "more-for-more" Preisstrategie der Telefónica

Deutschland spiegelt die weithin anerkannten Verbesserungen der Produkt-,

Service- und Netzqualität sowie der ESG-Führungsrolle wider. Im Januar 2023

gab das Unternehmen weitere Details bekannt, z.B. neue "more-for-more"

Prepaid-Angebote für die Marke Blau sowie das überarbeitete O2

Tarifportfolio. Das neue O2 Tarifportfolio, "O2 Mobile", wird ab dem 5.

April 2023 kommerziell verfügbar sein. Die neuen Tarife beinhalten höhere

Datenvolumina und/oder höhere Geschwindigkeiten sowie das beliebte und

innovative "O2 Grow"-Feature und liegen preislich im Durchschnitt rund 10 %

über dem aktuellen "O2 Free" Portfolio. Im Festnetz blieb das "O2 myHome"

Tarifportfolio nach der Rücknahme einiger Werbeaktionen weiterhin attraktiv

bei anhaltender Kundennachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Kabel- und

Glasfaseranschlüssen sowie FMS.

Gleichzeitig baute Telefónica Deutschland ihre ESG-Führungsrolle durch das

Vorantreiben der ambitionierten ESG-Agenda aus. Das Unternehmen erreichte

erneut ein "Low Risk"-Rating bei Sustainalytics und rangiert unter den Top 3

seines globalen Sektors. Laut Sustainalytics erreicht das Unternehmen

besonders gute Werte in den Kategorien Produktverantwortung, Menschenrechte

und Geschäftsethik. Telefónica Deutschland wurde außerdem zum vierten Mal in

Folge in den Bloomberg Gender Equality Index aufgenommen und konnte sein

Gesamtergebnis um mehr als 2%-Punkte auf fast 73% verbessern. Dies ist auf

besonders gute Ergebnisse in den Bereichen Offenlegung, integrative Kultur

und Entgeltgleichheit zurückzuführen. Darüber hinaus bleibt Telefónica

Deutschland ihren Klimaschutzzielen verpflichtet. Das Unternehmen strebt an,

seine CO2-Emissionen um 90% zu reduzieren und die verbleibenden Emissionen

bis spätestens 2025 zu neutralisieren sowie konkrete Maßnahmen zu ergreifen,

um bis 2040 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette netto CO2-neutral zu

sein.

Mobilfunk

Mobile Postpaid setzte seine solide Wachstumsdynamik in Q4 22 fort und

verzeichnete +264 Tsd. Nettozugänge (+518 Tsd. in Q4 21) und +1.228 Tsd. in

GJ22 (1.526 Tsd. in GJ21), wobei die hohe Attraktivität der Marke O2 im

Markt die Entwicklung der Bruttozugänge beflügelte. Der Beitrag der

Partnermarken war erneut solide.

M2M verzeichnete -20 Tsd. Nettoabgänge in Q4 22 gegenüber +40 Tsd.

Nettozugänge in Q4 21 (+83 Tsd. in GJ22 gegenüber +203 Tsd. in GJ21)

aufgrund einer umsatzneutralen technischen Bereinigung der Basis [2].

Die Entwicklung in Mobile Prepaid war in Q4 22 ebenfalls durch eine

umsatzneutrale technische Bereinigung der Kundenbasis2 gekennzeichnet

(-2.535 Tsd. Anschlüsse) in Kombination mit dem anhaltenden deutschen

Markttrend der Prepaid-zu-Postpaid Migration. Infolgedessen verzeichnete die

mobile Prepaid-Kundenbasis

-2.911 Tsd. Nettoabgänge in Q4 22 (bereinigt -376 Tsd. ggü. -188 Tsd. in Q4

21) und -2.698 Tsd. in GJ22 (bereinigt -163 Tsd. ggü. -310 Tsd. in GJ21).

Die Kundenabwanderungsraten in Q4 22 blieben aufgrund der zweiten Welle der

Einführung des European Electronic Communications Code (EECC) leicht erhöht,

wobei es gegen Jahresende erste Anzeichen für eine Normalisierung gab.

Dennoch lag die Kundenabwanderung der Marke O2 mit 1,2% in Q4 22 ggü. 1,0%

in Q4 21 (1,1% im GJ22, +0,2%-Punkte ggü. VJ) auf einem niedrigen Niveau,

was auf die Netz- und Servicequalität zurückzuführen ist.

Insgesamt ging die Zahl der Mobilfunkanschlüsse der Telefónica Deutschland

zum 31. Dez-22 leicht auf 44,3 Mio. (-3,0% ggü. VJ) zurück, was auf die

vorgenannten technischen2 Bereinigungen der Kundenbasis zurückzuführen ist.

Dagegen setzte sich der Aufwärtstrend bei den Postpaid-Mobilfunkanschlüssen

(ohne M2M) fort (+4,9% ggü. VJ), angetrieben durch die starke Entwicklung

der Bruttozugängen der Eigenmarke, und erreichte 26,3 Mio. Anschlüsse (59,4%

der gesamten Mobilfunkanschlüsse des Unternehmens, +4,5%-Punkte ggü. VJ) zum

Jahresende 2022. Die M2M-Anschlüsse beliefen sich auf insgesamt 1,7 Mio.

(+5,1% ggü. VJ), während die Prepaid-Anschlüsse aufgrund der bereits

erwähnten technischen2 Effekte um -14,2% ggü. VJ auf 16,3 Mio. zurückgingen.

Der O2 Postpaid ARPU lag -0,3% ggü. VJ in Q4 22 und -0,7% ggü. VJ im GJ22,

was vor allem den beschleunigten MTR-Gleitpfad und einen verstärkten Fokus

auf Kundenloyalität widerspiegelt. Gleichzeitig blieben hochwertige Tarife

weiterhin beliebt. Somit verzeichnete der bereinigte [3] O2-Postpaid-ARPU

ein Wachstum von +0,4% ggü. VJ (+0,1% im GJ22).

Festnetz

Die Zahl der Festnetz-Breitbandanschlüsse belief sich zum Jahresende 2022

auf 2,3 Mio. (+1,4% ggü. VJ), was auf den unverminderten Erfolg des "O2

myHome" Tarifportfolios zurückzuführen ist. Hochgeschwindigkeits-anschlüsse

über Kabel und Glasfaser treiben die Kundennachfrage. Dennoch machten

VDSL-Anschlüsse (1,8 Mio. Anschlüsse, -0,3% ggü. VJ) weiterhin 80% der

gesamten Festnetzkundenbasis aus. Festnetz-Mobilfunk-Substitution (FMS)

blieb ebenfalls beliebt.

Im Festnetz wurden +18 Tsd. Nettozugänge in Q4 22 (+7 Tsd. in Q4 21) und +32

Tsd. im GJ22 (+1 Tsd. im GJ21) verzeichnet.

Die Kundenabwanderung im Festnetz blieb weiterhin durch Nettoabgänge von

veralteten DSL-Anschlüssen getrieben und stieg in Q4 22 geringfügig um

+0,1%-Punkte ggü. VJ auf 1,0% (1,2% im GJ22, +0,2%-Punkte ggü. VJ); dies

spiegelt auch die erwartete vorübergehend höhere Abwanderung aufgrund der

zweiten Welle der EECC-Einführung wider.

Der Festnetz ARPU stieg in Q4 22 um +5,1% ggü. VJ auf 25,7 EUR (+3,3% auf

25,0 EUR im GJ22) und profitierte vom zunehmenden Anteil hochwertiger

Kundenanschlüsse in der Basis.

Finanzergebnis

Die Umsatzerlöse setzten ihren gesunden Wachstumskurs fort und stiegen in Q4

22 um +6,6% ggü. VJ auf 2.190 Mio. EUR [4] (+5,9% ggü. VJ auf 8.224 Mio. EUR

im GJ22), getrieben durch anhaltende Dynamik bei den Umsätzen aus

Mobilfunkdienstleistungen und von einem Rekordjahr bei den

Endgeräteverkäufen.

Die Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen [5] verzeichneten in Q4 22

ein starkes Wachstum von +8,8% ggü. VJ auf 1.516 Mio. EUR3 (+4,6% ggü. VJ

auf 5.742 Mio. EUR im GJ22). Bereinigt um einmalige Sondereinflüsse4 betrug

das unterliegende Wachstum im Quartal +7,0% und im Gesamtjahr +4,4% ggü. VJ.

Die anhaltende Dynamik der Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen wurde

durch den kommerziellen Erfolg des O2 Tarifportfolios angekurbelt sowie

einem soliden Beitrag des Partnergeschäfts, die insgesamt die negativen

Auswirkungen des beschleunigten MTR-Gleitpfades [6] überkompensierten.

Die Umsatzerlöse mit mobilen Endgeräten stiegen in Q4 22 um +3,4% ggü. VJ

auf 462 Mio. EUR (+13,9% ggü. VJ auf 1.652 Mio. EUR im GJ22) aufgrund der

anhaltenden Nachfrage nach hochwertigen Mobiltelefonen, während sich die

Kunden zunehmend für langfristigere "O2 myHandy" Verträge entscheiden.

Die Umsatzerlöse im Festnetzgeschäft verringerten sich um -3,7% ggü. VJ auf

203 Mio. EUR (-1,0% ggü. VJ auf 806 Mio. EUR im GJ22), vor allem weil das

darin enthaltene Terminierungsgeschäft mit internationalen Sprachminuten

durch die Absenkung der europäischen Terminierungsentgelte belastet wurde.

Die Festnetz-Breitbandumsätze im Endkundengeschäft sahen sich in Q4 22 einem

schwierigen Vorjahresvergleich ausgesetzt (-2,3% ggü. VJ), während sie im

GJ22 ihren Wachstumspfad fortsetzten (+0,8% ggü. VJ).

Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 40 Mio. EUR in Q4 22 und auf 153

Mio. EUR im GJ22, verglichen mit 50 Mio. EUR in Q4 21 und 402 Mio. EUR im

GJ21. Dies ist auf einen Veräußerungsgewinn in Höhe von +262 Mio. EUR im

Vorjahr zurückzuführen, der im Zusammenhang mit der Ausgliederung und dem

Verkauf der letzten Tranche von ~4 Tsd. Mobilfunkstandorten mit passiver

Infrastruktur stand.

Die betrieblichen Aufwendungen [7] stiegen um +6,0% ggü. VJ auf 1.574 Mio.

EUR in Q4 22 und um +6,2% ggü. VJ auf 5.854 Mio. EUR in GJ22, einschließlich

Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von -11 Mio. EUR in Q4 22 und -16 Mio.

EUR in GJ22.

* Der Materialaufwand stieg um +2,8% ggü. VJ auf 655 Mio. EUR in Q4 22

(+5,0% ggü. VJ auf 2.524 Mio. EUR im GJ22), wobei die positiven Effekte

aus der MTR-Absenkung [8] durch den volumenbedingt höheren Wareneinsatz

für Hardware mehr als aufgehoben wurden. Auf den Materialaufwand für

Konnektivität und Hardware entfielen 36% bzw. 61% des Materialaufwands

im GJ22.

* Der Personalaufwand enthielt Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von

-3 Mio. EUR und erhöhte sich in Q4 22 um 10,1% ggü. VJ auf 171 Mio. EUR.

Dies ist auf in diesem Quartal teilweise überschneidenden

Gehaltsanpassungen [9] in den GJ21/GJ22 sowie auf typische

Jahresendbuchungen zurückzuführen, die teilweise durch eine im

Jahresvergleich geringere Zahl an Vollzeitbeschäftigten ausgeglichen

wurden. Der bereinigte Personalaufwand stieg im GJ22 um +3,3% ggü. VJ,

während der ausgewiesene Personalaufwand um +6,2% ggü. VJ anstieg,

hauptsächlich zurückzuführen auf die erhaltenen

Sozialversicherungsleistungen für Mitarbeitende der aufgrund des von der

Regierung verhängten COVID Lockdowns vorübergehend geschlossenen O2

Shops in H1 2021.

* Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um +7,5% ggü. VJ auf

EUR 722 Mio. in Q4 22 (+6,6% ggü. VJ auf EUR 2.616 Mio. im GJ22), was

auf höhere Energiekosten, Technologie-Transformation und

Handelsaktivität zurückzuführen ist. Kommerzielle und nicht kommerzielle

Kosten machten 63% bzw. 33% der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in

Q4 22 aus. Die Gruppengebühren beliefen sich auf 9 Mio. EUR in Q4 22 und

35 Mio. EUR im GJ22, verglichen mit 9 Mio. EUR in Q4 21 und 33 Mio. EUR

im GJ21.

Das OIBDA [10] wuchs um +6,8% ggü. VJ auf 667 Mio. EUR in Q4 22 (+5,3% ggü.

VJ auf 2.539 Mio. EUR im GJ22). Ohne einmalige Sondereinflüsse [11] betrug

das bereinigte Wachstum +2,6% ggü. VJ im Quartal und +4,7% ggü. VJ im

Gesamtjahr. Die im Jahresvergleich starke Performance profitierte von einer

Verbesserung der Margenqualität vor allem im Mobilfunk, die auf das

anhaltende Momentum der Eigenmarke, einem konsequenten Kostenmanagement und

einer gewissen Unterstützung aus dem Roaming-Geschäft, wodurch der erwartete

Anstieg der Energie- und Personalkosten mehr als ausgeglichen wurde. Die

OIBDA10-Marge stieg um +0,1%-Punkte ggü. VJ auf 30,4% in Q4 22, während die

OIBDA-Marge im GJ 22 um -0,2%-Punkte ggü. VJ auf 30,9% zurückging, was

hauptsächlich auf das starke Wachstum der weitgehend margen-neutralen

Umsätze mit mobilen Endgeräten zurückzuführen ist.

Die Abschreibungen sanken um -4,1% ggü. VJ und beliefen sich auf 2.283 Mio.

EUR im GJ22, was hauptsächlich auf die Abschaltung des 3G-Netzes zum

Jahresende 2021 in Verbindung mit den Vorjahresentscheidungen zur Verkürzung

der Nutzungsdauer von Vermögenswerten im Rahmen von Investitionen in die

technologische Optimierung und Modernisierung zurückzuführen ist. Teilweise

gegenläufig wirkten sich höhere Abschreibungen auf RoU-Anlagen und

Neuzugänge von IT-Architektur aus.

Die operativen Erträge beliefen sich im GJ22 auf +240 Mio. EUR gegenüber

+272 Mio. EUR im Vorjahr, das einen Veräußerungsgewinn von +262 Mio. EUR im

Zusammenhang mit der Ausgliederung und dem Verkauf der letzten Tranche von

~4 Tsd. Mobilfunkstandorten mit passiver Infrastruktur enthielt. Ohne diesen

Veräußerungsgewinn lagen die operativen Erträge deutlich über dem

Vorjahresniveau, da Umsatzwachstum und niedrigere Abschreibungen sich

gegenläufig zum Anstieg der betrieblichen Aufwendungen auswirkten.

Die Nettofinanzaufwendungen beliefen sich im GJ22 auf -36 Mio. EUR gegenüber

-62 Mio. EUR im Vorjahr.

Die Ertragsteuern beliefen sich im GJ22 auf 42 Mio. EUR (laufender

Steueraufwand in Höhe von -31 Mio. EUR saldiert mit einem latenten

Steuerertrag von +73 Mio. EUR), verglichen mit 5 Mio. EUR im GJ21 (laufender

Steueraufwand in Höhe von -79 Mio. EUR saldiert mit einem latenten

Steuerertrag von +84 Mio. EUR).

Infolgedessen verbesserte sich das Periodenergebnis auf +232 Mio. EUR im

GJ22 gegenüber +211 Mio. EUR im Vorjahr, in dem der oben erwähnte

Veräußerungsgewinn enthalten war.

Die Investitionen (CapEx) [12] beliefen sich in Q4 22 auf 307 Mio. EUR

(-35,1% ggü. VJ) und im GJ22 auf 1.209 Mio. EUR (-5,8% ggü. VJ), da

Telefónica Deutschland ihr dreijähriges "Investment-for-Growth" Programm wie

geplant erfolgreich abgeschlossen hat. Die Investitionsquote betrug 14,0% in

Q4 22 und 14,7% im GJ22. Das Unternehmen machte erneut hervorragende

Fortschritte bei der Netzmodernisierung und dem Ausbau des 5G-Netzes. Die

Bevölkerungsabdeckung mit 5G lag Ende 2022 bei >80%. Und lag damit deutlich

über dem Ziel, jedoch innerhalb des geplanten Investitionsrahmens.

Telefónica Deutschland strebt an, bis Ende 2023 eine Bevölkerungsabdeckung

mit 5G von ~90% und bis spätestens Ende 2025 eine landesweite Abdeckung zu

erreichen. Das Unternehmen ist dabei weit fortgeschritten, die Umstellung

seines gesamten Kernnetzes auf Ericsson-Technologie abzuschließen.

Der operative Cashflow (OIBDA abzüglich CapEx [13]) belief sich im GJ22 auf

1.314 Mio. EUR, was einem bereinigten Wachstum [14] von +18,6% ggü. VJ

entspricht und sowohl die starke operative und finanzielle Performance als

auch die im Jahresvergleich niedrigeren Investitionen im abschließenden Jahr

des "Investment-for-Growth" Programms des Unternehmens widerspiegelt. Der

ausgewiesene operative Cashflow sank im GJ22 um -4,1% ggü. VJ, hauptsächlich

aufgrund des zuvor erwähnten Veräußerungsgewinns von +262 Mio. EUR in Q3 21.

Der Free Cashflow (FCF) [15] belief sich im GJ22 auf 1.093 Mio. EUR im

Vergleich zu 958 Mio. EUR im Vorjahr (ausgewiesen wurden 1.502 Mio. EUR im

GJ21, einschließlich 540 Mio. EUR Erlöse größtenteils aus dem zuvor

erwähnten Verkauf von Vermögenswerten). Die Leasingzahlungen, hauptsächlich

für Antennenstandorte und Mietleitungen, betrugen -640 Mio. EUR im GJ22

(-602 Mio. EUR im GJ21). Infolgedessen lag der FCFaL im Berichtszeitraum bei

+453 Mio. EUR, verglichen mit einem bereinigten FCFaL von +360 Mio. EUR im

GJ21 (ausgewiesen wurden +900 Mio. EUR im GJ21 einschließlich der zuvor

erwähnten Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten).

Die Entwicklung des Umlaufvermögens (Working Capital) betrug -141 Mio. EUR

im GJ22 gegenüber -96 Mio. EUR im GJ21. Die Entwicklung im GJ22 beruht

hauptsächlich auf der Rückführung von Investitionsverbindlichkeiten (-169

Mio. EUR), höheren Vorauszahlungen (-17 Mio. EUR),

Netto-Restrukturierungseffekten (+5 Mio. EUR) sowie anderen Entwicklungen

des Umlaufvermögens von +40 Mio. EUR.

Die konsolidierte Nettofinanzverschuldung [16] belief sich zum 31. Dez-22

auf 3.212 Mio. EUR. Der Verschuldungsgrad von 1,3x [17] blieb deutlich unter

der vom Unternehmen selbst definierten Obergrenze von 2,5x und lässt einen

komfortablen Verschuldungsspielraum im Hinblick auf das BBB-Rating des

Unternehmens mit stabilem Ausblick von Fitch.

Finanzausblick GJ23

Telefónica Deutschland wird im GJ23 auf dem guten Momentum der vergangenen

Geschäftsjahre und dem erfolgreichen Abschluss des dreijährigen Programms

"Investment-for-Growth" (Investitionen für Wachstum) aufbauen und den

eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Unverändert setzt das Unternehmen

dabei auf das mehrfach als "sehr gut" ausgezeichnete O2-Netz und die

Mehrmarken- und Multikanalstrategie als Rückgrat der Vermarktungsstrategie.

Telefónica Deutschland konnte daher im Geschäftsjahr 2022 in einem

dynamischen und zugleich rationalen Umfeld Mobilfunkmarktanteile

zurückgewinnen.

Postpaid bleibt der stärkste Wertgenerator des Unternehmens, hauptsächlich

getrieben durch die hohe Attraktivität der Marke O2, während im

Prepaid-Bereich die Pre- zu Postpaid-Migrationstrends weiter anhalten wird.

Im technologie-agnostischen "O2 my Home" Portfolio setzen sich High-Speed

Kabel- und Glasfaseranschlüsse sowie 4G/5G-basierte Festnetzersatzprodukte

(FMS) zunehmend durch.

Telefónica Deutschland erwartet auf Basis der aktuellen Marktdynamik im Jahr

2023 ein robustes Preisumfeld im Premium- und Discount-Segment. Für das

eigene Markenportfolio setzt Telefónica Deutschland in der

Neukundenvermarktung auf die Umsetzung einer "more-for-more" Strategie, die

die kontinuierlichen Investitionen in die erfolgreiche Verbesserung von

Produkt-, Service- und Netzqualität des Unternehmens sowie seine

ESG-Führungsrolle reflektiert.

Weiterhin erwartet Telefónica Deutschland, dass regulatorische Änderungen

auch im GJ23 eine Belastung für ihre finanzielle Performance darstellen

werden. Die Umsatzerlöse, und in geringerem Maße auch das OIBDA, werden vor

allem durch die Senkung des Terminierungsentgelts für Mobilfunkminuten von

0,55 EUR-Cent auf 0,40 EUR-Cent ab dem 1. Januar 2023 beeinträchtigt.

Telefónica Deutschland wird den eingeschlagenen Weg der digitalen

Transformation weiterverfolgen, um Umsatzsteigerungen sowie Effizienzgewinne

zu erzielen. Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum und

treibt seine ESG-Strategie weiter voran. Digitalisierung spielt dabei eine

Schlüsselrolle bei der Bewältigung des Klimawandels und zur Erreichung der

CO2-Neutralitätsziele. Das Geschäftsmodell der Telefónica Deutschland

erweist sich trotz eines deutlichen Anstiegs der Inflation weiterhin als

widerstandsfähig.

Der anhaltende Anstieg der Mobilfunkserviceumsätze der Telefónica

Deutschland bleibt der Haupttreiber der Umsatz- und

Profitabilitätsentwicklung der Gruppe und spiegelt maßgeblich den

Vermarktungserfolg der Marke O2 wider. Die Umsätze mit Mobilfunk-Hardware

werden unverändert volatil und abhängig von der Marktdynamik sowie von den

Markteinführungszyklen und der Verfügbarkeit von neuen Smartphones erwartet.

Wie in der Vergangenheit sind die Margen im Endgerätebereich weitgehend

OIBDA-neutral.

Festnetzprodukte ergänzen das Tarifportfolio der Telefónica Deutschland und

zahlen auf Kundenbindung und -loyalität ein. Dabei kann das Unternehmen

durch seinen technologie-agnostischen Ansatz Kundenbedürfnisse optimal

erfüllen, da über Wholesale-Verträge alle wichtigen Infrastrukturen (d. h.

VDSL, Kabel, Glasfaser) angeboten werden können sowie FMS über das eigene

Mobilfunknetz.

Vor diesem Hintergrund erwartet Telefónica Deutschland für das GJ23 Wachstum

gegenüber dem Vorjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich für

Umsatzerlöse und um Sondereffekte bereinigtes OIBDA.

In dieser Prognose sind regulatorische Belastungen in Höhe von ca. -50 bis

-60 Mio. EUR auf Umsatzebene und ca. -10 bis -15 Mio. EUR auf OIBDA-Ebene

berücksichtigt sowie gegenüber dem Vorjahr weitgehend unveränderte

Energiekosten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Programms "Investment-for-Growth" in

2022 erwartet Telefónica Deutschland für das GJ 2023 eine Normalisierung der

Investitionsquote bei rund 14 %.

Die Annahmen der Telefónica Deutschland basieren auf den aktuellen

wirtschaftlichen Bedingungen und der aktuellen Wettbewerbsdynamik sowie den

bestehenden Wholesale-Beziehungen. Gleichzeitig beobachtet und analysiert

das Management kontinuierlich die Auswirkungen der weiteren Entwicklungen

der makroökonomischen und geopolitischen Veränderungen insbesondere im

Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auf das Unternehmen.

Refe- AUSBLICK 2023

renz- (2)

wert

2022

(1)

Umsatzerlöse 8.224 Wachstum

Mio. gegenüber dem

EUR Vorjahr im

niedrigen

einstelligen

Prozentbereich

OIBDA bereinigt um Sondereffekte 2.539 Wachstum

Mio. gegenüber dem

EUR Vorjahr im

niedrigen

einstelligen

Prozentbereich

Investitionsquote (C/S) 14.7% Rund 14 %

(1) Referenzwert Geschäftsjahr 2022

beinhaltet einmalige Sondereinflüsse in Höhe

von +26 Mio. EUR (2) Inkl. regulatorischer

Belastungen in Höhe von ca. -50 bis -60 Mio.

EUR auf Umsatzund ca. -10 bis -15 Mio. EUR

auf OIBDA-Ebene

Link zu Datentabellen

Weitere Informationen

Telefónica Deutschland Holding AG

Investor Relations

Georg-Brauchle-Ring 50

80992 München

Christian Kern, Director Investor Relations; (m) +49 179 9000 208

Marion Polzer, CIRO, Head of Investor Relations; (m) +49 176 7290 1221

Eugen Albrecht, CIRO, Senior Investor Relations Officer; (m) +49 176 3147

5260

(t) +49 89 2442 1010

ir-deutschland@telefonica.com

www.telefonica.de/investor-relations

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument enthält Aussagen, die vorausschauende Aussagen zur

Telefónica Deutschland Holding AG (nachstehend "das Unternehmen" oder

"Telefónica Deutschland") darstellen, die die derzeitigen Ansichten und

Annahmen der Geschäftsführung von Telefónica Deutschland zu zukünftigen

Ereignissen widerspiegeln, einschließlich Vorhersagen und Schätzungen und

den ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Aussagen zu Plänen, Zielen und

Erwartungen, die sich unter anderem auf Absicht, Anschauung oder aktuelle

Aussichten der Kundenbasis, Schätzungen u. a. zum zukünftigen Wachstum in

den unterschiedlichen Geschäftsbereichen und im globalen Geschäft,

Marktanteile, Finanzergebnisse und andere Aspekte der Geschäftstätigkeit und

der Lage hinsichtlich des Unternehmens beziehen. Die zukunftsbezogenen

Aussagen basieren auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen und Prognosen. Die

vorausschauenden Aussagen in diesem Dokument können in einigen Fällen anhand

der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt",

"ist der Auffassung" und ähnlichen Formulierungen oder ihren Verneinungen

oder anhand der zukunftsbezogenen Art der Besprechung von Strategien, Plänen

oder Absichten erkannt werden. Solche vorausschauenden Aussagen bieten

naturgemäß keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, von denen die meisten schwer vorauszusagen sind und die

im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Telefónica Deutschland liegen,

sowie anderen wichtigen Faktoren, die dafür sorgen könnten, dass die

tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen,

die in den vorausschauenden Aussagen des Unternehmens ausgedrückt oder

impliziert sind. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen die in den von

Telefónica Deutschland bei den betreffenden Regulierungsbehörden für

Wertpapiermärkte und insbesondere bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereichten Offenlegungsdokumenten

erwähnten oder dargelegten Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen

übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich seine Erwartungen oder Ziele

erfüllen.

Analysten und Investoren sowie alle sonstigen Personen oder Körperschaften,

die bezüglich der vom Unternehmen ausgegebenen Anteile/Wertpapiere

Entscheidungen treffen oder Stellungnahmen erstellen oder bekannt geben

müssen, wird dringend geraten, sich nicht übermäßig auf diese

vorausschauenden Aussagen zu verlassen, die allein zum Datum dieses

Dokuments Gültigkeit haben. Vergangene Ergebnisse bieten keinen Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

Soweit nicht gemäß geltendem Gesetz gefordert, geht Telefónica Deutschland

keine Verpflichtung ein, vorausschauende Aussagen zu korrigieren, um auf

Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Präsentation zu reagieren,

darunter Änderungen im Geschäft oder der Strategie von Telefónica

Deutschland oder zur Berücksichtigung bei Eintreten unvorhergesehener

Ereignisse.

Dieses Dokument enthält ungeprüfte finanzielle Informationen und Ansichten,

die Änderungen unterliegen können.

Dieses Dokument enthält zusammengefasste oder ungeprüfte Informationen. In

diesem Sinne unterliegen diese Informationen allen sonstigen öffentlich

verfügbaren Informationen und sind in Verbindung mit diesen zu lesen,

gegebenenfalls unter Einbeziehung ausführlicher Offenlegungsdokumente, die

von Telefónica Deutschland veröffentlicht wurden.

Weder die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen

Unternehmen noch deren Vorstand und Geschäftsführer, Arbeitnehmer,

Vertreter, Berater oder Vermittler haften für Verluste, die mittelbar oder

unmittelbar aus der Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder in

anderer Weise im Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot oder eine Einladung zum Kauf, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zum

Tausch von Anteilen oder Wertpapieren des Unternehmens dar, noch sind sie

ein Teil eines solchen oder sollten als solches ausgelegt werden; und sie

sind nicht als Beratung oder Empfehlung bezüglich dieser Wertpapiere zu

verstehen. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise als Grundlage oder

verlässliche Quelle für Geschäfte oder Verpflichtungen herangezogen werden.

Insbesondere stellen diese schriftlichen Unterlagen kein Angebot zum Verkauf

oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika oder Japan dar.

Wertpapiere dürfen nur nach vorheriger Registrierung gemäß dem US Securities

Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder bei Vorlage einer

entsprechenden Ausnahme in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden. Es werden kein Geld, keine Wertpapiere oder andere Gegenleistungen

von einer Person in den Vereinigten Staaten eingefordert. Falls solche

Leistungen als Antwort auf die in diesen schriftlichen Unterlagen

enthaltenen Informationen übermittelt werden, werden sie nicht angenommen.

[1] Bereinigt um Sondereffekte. In 2022 beliefen sich die Sondereffekte auf

-16 Mio. EUR hauptsächlich Restrukturierungsaufwendungen. In 2021 beinhalten

die Sondereffekte vor allem einen Veräußerungsgewinn im Zusammenhang mit der

Ausgliederung und dem Verkauf des Betriebs der letzten Tranche passiver

Infrastruktur von ~4 Tsd. Mobilfunkstandorten an Telxius in Höhe von +262

Mio. EUR sowie Restrukturierungsaufwendungen und andere Sondereffekte in

Höhe von -19 Mio. EUR.

[2] Einführung einer strengeren Definition für aktive SIM-Karten.

[3] Bereinigt um MTR-Effekte.

[4] Einmalige Sondereinflüsse beliefen sich auf +26 Mio. EUR in Q4 22 und

+14 Mio. EUR in Q2 21.

[5] Umsätze aus Mobilfunkdienstleistungen beinhalten Grundgebühren und die

von Kunden entrichteten Gebühren für die Nutzung von Sprachdiensten, SMS und

mobilen Daten. Weiterhin sind die Zugangs- und Zusammenschaltungsentgelte

sowie weitere Entgelte enthalten, die andere Anbieter für die Nutzung des

Netzes von Telefónica Deutschland bezahlen.

[6] MTR-Gleitpfad: 0,78 EURc/Min ab 1. Dez-20 / 0,70 EURc/Min ab 1. Jul-21 /

0,55 EURc/Min ab 1. Jan-22.

[7] Betriebliche Aufwendungen beinhalten Wertminderungsaufwendungen gemäß

IFRS 9 in Höhe von 26 Mio. EUR in Q4 22 (22 Mio. EUR in Q4 21) und 92 Mio.

EUR in FY22 (72 Mio. EUR in FY21).

[8] MTR-Gleitpfad: 0,78 EURc/Min ab 1. Dez-20 / 0,70 EURc/Min ab 1. Jul-21 /

0,55 EURc/Min ab 1. Jan-22.

[9] Allgemeine Gehaltserhöhung von +1,75% zum 1. Dez-21 und +3,4% zum 1.

Sep-22 sowie Einmalzahlung von 500 EUR pro Arbeitnehmer im Jul-22.

[10] Bereinigt um Sondereffekte. In Q4 22 beliefen sich die Sondereffekte

auf -11 Mio. EUR Restrukturierungsaufwendungen ggü. -4 Mio. EUR in Q4 21. Im

GJ22 beliefen sich die Sondereffekte auf -16 Mio. EUR, während die

Sondereffekte im GJ21 vor allem einen Veräußerungsgewinn im Zusammenhang mit

der Ausgliederung und dem Verkauf des Betriebs der letzten Tranche passiver

Infrastruktur von ~4 Tsd. Mobilfunkstandorten an Telxius in Höhe von +262

Mio. EUR sowie Restrukturierungsaufwendungen und andere Sondereffekte in

Höhe von -19 Mio. EUR beinhalten.

[11] Einmalige Sondereinflüsse beliefen sich auf +26 Mio. EUR in Q4 22 und

+12 Mio. EUR in Q2 21.

[12] Investitionen (CapEx) umfasst Zugänge zu Sachanlagen und anderen

immateriellen Vermögenswerten, während Investitionen in Frequenzlizenzen und

Zugänge aus aktivierten Nutzungsrechten nicht enthalten sind.

[13] Investitionen (CapEx) umfasst Zugänge zu Sachanlagen und anderen

immateriellen Vermögenswerten, während Investitionen in Frequenzlizenzen und

Zugänge aus aktivierten Nutzungsrechten nicht enthalten sind.

[14] Bereinigt um einen Veräußerungsgewinn in Höhe von +262 Mio. EUR im

Zusammenhang mit der Ausgliederung und dem Verkauf des Betriebs der letzten

Tranche passiver Infrastruktur von ~4 Tsd. Mobilfunkstandorten im GJ21.

[15] Der freie Cashflow vor Dividenden und Zahlungen für Frequenzen (FCF)

ist definiert als die Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und

des Cashflows aus Investitionstätigkeit und enthält keine Zahlungen für

Investitionen in Frequenzen sowie damit verbundene Zinszahlungen.

[16] Die Nettofinanzverschuldung umfasst kurz- und langfristige verzinsliche

Finanzanlagen und verzinsliche Verbindlichkeiten sowie Barmittel und

Barmitteläquivalente und schließt Verbindlichkeiten für Spektrum aus.

[17] Der Verschuldungsgrad ist definiert als Nettofinanzverschuldung geteilt

durch das um Sondereffekte bereinigte OIBDA der letzten zwölf Monate.

