EQS-News: Zur sofortigen Freigabe VPN Technologies Corp. kündigt neuen KI-Geschäftsbereich an (deutsch)

07.02.2023 / 17:56 CET/CEST

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 7. Februar 2023) -

VPN Technologies Inc. (CSE: VPN) (OTCQB: DVPNF) (FSE: 6GQ1) ("VPN

Technologies" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von

Netzwerksicherheitssoftware und Netzwerksicherheitslösungen, freut sich,

ergänzend zu seinem Angebot an Softwareentwicklungsaktivitäten die

Einführung modernster künstlicher Intelligenz (KI) und

Machine-Learning-Fähigkeiten bekannt zu geben. Dieser neue Geschäftsbereich

von VPN wird sich auf KI-gestützte Softwareentwicklungsdienste und

intelligente Netzwerklösungen konzentrieren und das Unternehmen in die Lage

versetzen, an dieser bahnbrechenden Technologie teilzuhaben.

KI-Technologie hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht und

wird aller Voraussicht nach erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft

haben. Bis 2025 wird der globale KI-Markt voraussichtlich 190 Milliarden

Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von

42,2% von 2020 bis 2025. Mit seinem neuen Geschäftsbereich wird VPN

Technologies Corp. von diesem Wachstum profitieren, indem es seinen

Benutzern und Geschäftspartnern eine Reihe von Softwarelösungen und

Dienstleistungen anbietet.

Unternehmen haben jetzt eine einmalige Gelegenheit, sich mit KI-gestützten

Softwarelösungen von der Konkurrenz abzuheben. Diese leistungsstarken Tools

unterstützen die Rationalisierung von Abläufen und setzen Ressourcen für

Kernkompetenzen frei, die im wettbewerbsintensiven digitalen Zeitalter zum

Erfolg führen können. "Die Nutzung neuronaler Netze und anderer

Machine-Learning-Techniken hat sich als Kernelement unserer laufenden und

künftigen Entwicklung erwiesen", sagt Curtis Ingleton, CTO von VPN

Technologies Corp. "Diese Innovationen sind absolut entscheidend für das

Wachstum von Netzwerken, Industrie, Handel sowie zur Förderung des

Gemeinwohls weltweit."

Durch Nutzung von KI und Machine Learning zur Sammlung, Analyse und

Verfeinerung von Wasserstoffmarktdaten und zur Generierung bislang

ungekannter Datensätze im Zusammenhang mit seiner hundertprozentigen

Tochtergesellschaft Greentech Hydrogen Innovations Corp hat das Unternehmen

große Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner IOT-Kerntechnologien

erzielt. "Unsere Erfahrungen in der KI-Entwicklung haben uns dazu

inspiriert, die Technologie in allen anderen Geschäftssegmenten von VPN

einzusetzen. Zu Beginn des Jahres 2023 haben wir uns zu weiterem Wachstum

und weiterer Innovation verpflichtet", fügte Ingleton hinzu.

"KI ist zu einer unbestreitbaren Realität geworden - eine Realität, die

Geschäftspraktiken in einem noch nie dagewesenen Tempo zu revolutionieren

verspricht", so Paul Dickson, President und CEO von VPN Technologies Corp.

"Unser Ziel ist es, Machine Learning und KI zu beherrschen. Wir freuen uns

darauf, hier neue Möglichkeiten zu erforschen, um unser Portfolio zu

erweitern, und wir sind stolz darauf, die Gründung einer neuen

unternehmensinternen KI-Abteilung bekannt zu geben."

Vorangetrieben wurde die Entwicklung von KI durch die rasanten Fortschritte

in den Bereichen Machine Learning, Big Data und Cloud Computing. Unternehmen

können damit einen größeren Wert aus Daten schöpfen und Aufgaben

automatisieren, die zuvor von Menschen ausgeführt wurden. So wurde KI in

vielen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen, dem

Transportwesen und der Fertigung zu einem wichtigen Motor für Innovation und

Wachstum.

Auch Regierungen auf der ganzen Welt haben die Bedeutung der KI erkannt und

investieren massiv in ihre Entwicklung. In den Vereinigten Staaten

beispielsweise hat sich die Regierung verpflichtet, im Rahmen verschiedener

Initiativen mehr als 2 Mrd. USD in die KI-Forschung und -Entwicklung zu

investieren, unter anderem im Rahmen des National Artificial Intelligence

Research and Development Strategic Plan.

Investitionen in KI kommen auch aus dem privaten Sektor, wobei große

Technologieunternehmen wie Amazon, Google und Microsoft den Weg weisen.

Diese Unternehmen investieren massiv in die KI-Forschung und -Entwicklung

sowie in die Übernahme von KI-Startups, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf

dem Markt zu verschaffen.

Da die KI weiter reift und sich immer mehr durchsetzt, wird sie mit großer

Wahrscheinlichkeit einen erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben.

Sie wird neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation eröffnen, aber auch

neue Herausforderungen mit sich bringen und ethische Bedenken aufwerfen.

VPN Technologies Corp. ist entschlossen, die Revolution der künstlichen

Intelligenz voranzutreiben, indem wir unseren Kunden führende Lösungen

bieten und Ihnen einen Einblick in eine aufregende neue Welt der

Möglichkeiten für das Geschäfts- und Alltagsleben verschaffen. Vom Finanz-

bis zum Gesundheitswesen, von Transporttechnologie bis zur Fertigung - KI

kennt wirklich keine Grenzen der potenziellen Anwendungen und verspricht

eine neue Zukunft, die von endlosen innovativen Fähigkeiten angetrieben

wird.

Über VPN Technologies Inc.

VPN Technologies Inc. ist ein Anbieter von VPN-Diensten (Virtual Private

Network) für den Einzelhandel und KMU.

Greentech Hydrogen Innovations Corp. ist eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft von VPN Technologies, ein neu gegründetes

Energieunternehmen, das sowohl wissenschaftliche Möglichkeiten mit Blick auf

eine spätere Kommerzialisierung als auch im Bereich Entwicklung von

Produkten und Dienstleistungen erschließen soll. Hintergrund ist das

Aufkommen zahlreicher langfristiger Wasserstoffunternehmungen aufgrund

weltweiter energiepolitischer Ziele und Vorgaben.

Mehr über VPN Technologies erfahren Sie unter www.vpntech.ca oder wenden Sie

sich an hello@vpntech.ca.

Um mehr über Greentech Hydrogen Innovations zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.greentechhydrogen.ca oder kontaktieren Sie hello@greentechhydrogen.ca.

Im Namen des Vorstands,

Paul Dickson,

President und CEO

