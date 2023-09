EQS-News: Zalando SE: Zalando Co-CEOs Robert Gentz und David Schneider verlängern Verträge um vier Jahre (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Zalando SE: Zalando Co-CEOs Robert Gentz und David Schneider verlängern Verträge um vier Jahre

07.09.2023

Berlin, 7. September 2023 // Die Zalando-Gründer Robert Gentz und David

Schneider werden das Unternehmen auch künftig als Co-CEOs führen. Das hat

der Aufsichtsrat in seiner heutigen regulären Sitzung im dritten Quartal

beschlossen und beide Verträge um weitere vier Jahre bis Dezember 2027

verlängert. Robert Gentz und David Schneider werden die Strategie

vorantreiben, Zalando als erste Anlaufstelle für Mode und Lifestyle zu

etablieren und gleichzeitig das B2B-Logistikangebot des Unternehmens weiter

auszubauen.

"Mit ihrem enormen Fokus auf die Bedürfnisse von Kund*innen und Partnern

haben David und Robert Zalando von einem Start-up, das Flip-Flops online aus

einer Wohnung in Berlin verkaufte, zu einem führenden europäischen

E-Commerce-Unternehmen entwickelt. Der Aufsichtsrat freut sich, dass sie

Zalando mit ihrem Mut, ihrer Erfahrung und ihrem Unternehmergeist

weiterführen und die große Chance angehen, das Unternehmen weiter zu

entwickeln", sagte Kelly Bennett, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir sind

überzeugt, dass das Unternehmen das richtige Managementteam, die richtige

Strategie und die richtige Kultur hat, um langfristigen Wert für Kund*innen,

Partner und Aktionär*innen zu schaffen.

Unter der 15-jährigen Führung von Robert Gentz und David Schneider ging das

einstige Start-up im Jahr 2014 an die Börse und hat sich zu einer führenden

E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle entwickelt. Heute zählt Zalando

mehr als 50 Millionen Kund*innen in 25 Märkten in Europa. In den vergangenen

Jahren hat Zalando neben dem Fashion Store weitere Geschäftsfelder

erfolgreich eingeführt und ausgebaut, darunter Business-to-Business-Angebote

in den Bereichen Marketing und Logistik. Robert Gentz verantwortet die

Themen Strategie, Technologie und Produktentwicklung. David Schneider

steuert die Marketing- und Wachstumsstrategie von Zalandos

Business-to-Consumer-Angeboten. Weitere Mitglieder der

Zalando-Geschäftsführung sind Dr. Astrid Arndt als Chief People Officer, Dr.

Sandra Dembeck als Chief Financial Officer und David Schröder als Chief

Operating Officer.

"In 2008 wussten wir, dass sich die Modewelt stark verändern würde und

diesen Wandel wollten wir mitgestalten. 15 Jahre später steht die Branche

vor dem nächsten Wendepunkt da sich die Erwartungen der Konsument*innen im

digitalen Zeitalter weiterentwickelt haben. Es geht nicht mehr nur um guten

Service und neue Standards, sondern um ein wirklich inspirierendes und

ansprechendes Erlebnis, das die Beziehung und Interaktion mit unseren

Kund*innen weiter vertieft", sagte David Schneider, Mitgründer und Co-CEO

von Zalando. "Wir werden weiterhin in starke Markenpartnerschaften und

Technologien investieren um für unsere Kund*innen besondere Momente zu

schaffen und Zalando noch mehr als erste Anlaufstelle für Mode und Lifestyle

zu etablieren."

"Wir sind genauso entschlossen wie am ersten Tag von Zalando, unsere

Strategie umzusetzen." Wir werden in zukünftiges Wachstum investieren um

unser Angebot für bestehende Kund*innen zu verbessern, neue Kund*innen zu

gewinnen und unser Logistikangebot auszubauen", sagte Robert Gentz,

Mitgründer und Co-CEO von Zalando. "Zalando wird weiter darauf aufbauen, was

unsere großartigen Mitarbeitenden aus rund 140 Ländern bereits erreicht

haben, und die Branche auch weiterhin transformieren. Wir danken auch dem

Aufsichtsrat für die gute Zusammenarbeit und kontinuierliche Unterstützung

während der vergangenen Jahre."

ÜBER ZALANDO

Zalando ist eine der führenden Online-Destinationen für Mode und Lifestyle

in Europa. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als

50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Ländern Produkte aus den Bereichen

Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst

weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Zalando bietet

Inspiration, Innovation, Interaktion und Shopping an einem Ort. Als Europas

modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen

Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen,

Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten

wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste

Anlaufstelle für Mode - mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und

Erde zu sein.

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN

Carolyn Groß / Sheenagh Matthews

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR*INNEN UND ANALYST*INNEN

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

