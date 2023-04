EQS-News: ZUHAUSE MIT PERSPEKTIVE: TAG IMMOBILIEN AG VERÖFFENTLICHT NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

ZUHAUSE MIT PERSPEKTIVE: TAG IMMOBILIEN AG VERÖFFENTLICHT NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022

20.04.2023 / 07:00 CET/CEST

* TAG-Portfolio soll gemäß langfristiger Dekarbonisierungsstrategie bis

2045 weitgehend klimaneutral sein

* Entwicklung eines zukunftsfähigen Portfolios mit lebenswerten

Nachbarschaften, das für TAG-Mieter*innen bezahlbar bleibt

* Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung im Fokus

* TAG laut neuestem Sustainalytics ESG-Rating im Jahr 2023 in den Top 2%

aller Immobilienunternehmen weltweit

* ESG-Ziele im LTIP für die Geschäftsleitung implementiert; Olaf Borkers

wird als neues Mitglied des Aufsichtsrates zur Wahl gestellt

Hamburg, 20. April 2023

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute ihren elften Nachhaltigkeitsbericht

veröffentlicht. Dieser Bericht ergänzt und vervollständigt die

Finanzberichterstattung im Geschäftsbericht, der am 16. März 2023

veröffentlicht wurde, um alle wesentlichen nichtfinanziellen Aspekte des

Geschäftsjahrs 2022.

Claudia Hoyer, COO der TAG, erklärt: "Als großer Vermieter in Deutschland

und mit einer wachsenden Präsenz in Polen hat die TAG eine große

Verantwortung gegenüber ihren Mietern*innen, ihren Mitarbeiter*innen sowie

der Gesellschaft und der Umwelt. Um einen nachhaltigen Weg für unsere

Geschäftsaktivitäten zu bestimmen, müssen wir im ständigen Dialog mit allen

unseren Stakeholdern stehen. Unser Nachhaltigkeitsbericht 2022 bildet unsere

Nachhaltigkeitsambitionen und unsere Vision bis 2045 ab, indem er eine Reihe

konkreter Maßnahmen und Zwischenziele definiert. Unsere oberste Priorität

ist die Bereitstellung von klimafreundlichem Wohnraum zu bezahlbaren

Mieten."

Langfristige Geschäftsstrategie einschließlich Nachhaltigkeitszielen

Die TAG verfolgt eine langfristige Geschäftsstrategie, die sowohl

wirtschaftliche Stabilität als auch die Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen

sicherstellt. Dieser Ansatz wird durch das kontinuierliche Management

potenzieller Risiken und Chancen (einschließlich klimabezogener Risiken

gemäß der Definition der Task Force on Climate-related Financial

Disclosures, TCFD) unterstützt. Darüber hinaus sind nachhaltige

Finanzierungsvereinbarungen von immer größerer Bedeutung für die TAG, die im

Geschäftsjahr 2022 "grüne" Schuldscheine mit einem Gesamtvolumen von 74,5

Millionen Euro ausgegeben hat.

Dekarbonisierungsstrategie basiert auf konkreten Maßnahmen und mittel- bis

langfristigen Zielsetzungen

Das Ziel der TAG ist es, ihren Gebäudebestand bis 2045 weitgehend

klimaneutral aufzustellen und so ihren Beitrag zur Begrenzung der globalen

Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu leisten. In Zukunft wird die TAG die Ziele

und Aktivitäten für ihr Portfolio in Polen, das sich noch im Aufbau

befindet, konzernweit harmonisieren.

Die TAG ist mit ihrem Immobilienportfolio in Deutschland, das ca. 30,5 kg

CO2eq/m²

(2021) ausstößt, im Vergleich zum Wettbewerb gut aufgestellt. Bis 2045 soll

dieser Wert auf unter 7 kg/m² gesenkt werden, mit Zwischenzielen von 28

kg/m² bis 2025 und 22 kg/m² bis 2030. Die laufende Modernisierung unseres

Portfolios erfolgt überwiegend mit einer Reihe von Rahmenvertragspartnern.

Fast 63 % aller Gebäude im deutschen Portfolio der TAG haben Energieausweise

in den vier besten Kategorien (A+ bis C), nur 3% in den beiden schlechtesten

Kategorien (G und H).

Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG, sagt: "Eine große Herausforderung, der

wir uns derzeit stellen, ist die Bereitstellung von bezahlbarem und zugleich

klimafreundlichem Wohnraum für unsere Mieter*innen. Wir arbeiten daran,

diese Anforderung mit der Entwicklung unserer Bestände durch effiziente und

sehr gezielte Modernisierungsmaßnahmen zu erfüllen. Dies wollen wir mit

einem Investitionsvolumen von rund 690 Millionen Euro bis 2045 erreichen."

Unsere Mitarbeiter gestalten unsere Zukunft - Förderung der

Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter*innen bilden die Grundlage für den

Erfolg der TAG. Die aktuelle Mitarbeiterbefragung, die wir im Jahr 2022 über

Great Place to Work durchgeführt haben, stellt der TAG ein gutes Zeugnis

aus: So zeigen sich rund 70% der Mitarbeiter*innen mit der TAG als

Arbeitgeber zufrieden. Um die Mitarbeiter*innen langfristig zu binden,

bieten wir ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld, eine faire und markgerechte

Vergütung, flexible Arbeitszeitmodelle und fördern die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie.

Diversität, auch in Führungspositionen, ist für die TAG schon seit vielen

Jahren eine gelebte Selbstverständlichkeit. Der Anteil von Frauen in

Führungspositionen liegt aktuell bei 58%, 50% und 33% beträgt der Anteil von

Frauen im Vorstand und Aufsichtsrat der TAG.

Verantwortung für die Gesellschaft - Portfolioentwicklung unter

Berücksichtigung des soziodemografischen und wirtschaftlichen Profils

unserer Mieter*innen

Die TAG ist bestrebt, ihren Mieter*innen ein ansprechendes, sicheres und

bezahlbares Zuhause mit einem guten Serviceangebot zu bieten. In Zeiten

erhöhter Inflation, steigenden Energiepreisen und Unsicherheit infolge des

Krieges in der Ukraine bilden ein enger Dialog mit unseren Mieter*innen

sowie ein verhältnismäßiger und verantwortungsvoller Ansatz bei

Mieterhöhungen die Basis für eine langfristige Beziehung zu unseren

Mieter*innen.

Die Herausforderungen, die sich aus den Flüchtlingsströmen aus der Ukraine

ergeben, sind ebenfalls ein gravierender Faktor. "Die Bemühungen der TAG in

Deutschland und Polen umfassen Spenden, logistische Hilfe, Informations- und

Übersetzungsdienste für Geflüchtete sowie die Bereitstellung von

Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten.", erklärt Claudia Hoyer.

"Da wir in Polen, dem unmittelbaren Nachbarland der Ukraine, tätig sind,

geht uns diese Tragödie sehr nahe. Wir versuchen zu helfen, wo wir können."

Erfolg der Nachhaltigkeitsaktivitäten der TAG und Ausblick

Das Nachhaltigkeitsengagement der TAG und ihrer Mitarbeiter*innen wurde auch

von ESG-Ratingagenturen positiv bewertet. In einem von Sustainalytics im

Jahr 2023 veröffentlichten Bericht wurde die TAG auf Platz 10 von insgesamt

über 1.000 analysierten Immobilienunternehmen weltweit eingestuft, das

entspricht einer Platzierung in den obersten 2% des Immobiliensektors. Die

Bewertung erfolgte in der bestmöglichen Kategorie ("vernachlässigbares

ESG-Risiko"). Auch bei anderen führenden ESG Ratingagenturen hat sich die

Bewertung der TAG im Jahr 2022 weiter verbessert, z.B. stieg das CDP-Rating

von D auf C.

Änderungen in der Unternehmensführung der TAG: ESG-Ziele im LTIP für den

Vorstand implementiert; Olaf Borkers soll als neues Aufsichtsratsmitglied

zur Wahl gestellt werden

Ab dem Geschäftsjahr 2023 werden ESG-Ziele bei der variablen Vergütung des

TAG-Vorstands ein stärkeres Gewicht erhalten. Während in den vergangenen

Jahren bereits ESG-Ziele in den Short Term Incentive Plan (STIP)

implementiert wurden, wird in den kommenden Jahren auch der Long Term

Incentive Plan (LTIP) solche Ziele mit einem Gesamtgewicht von 20% im LTIP

enthalten. Die wichtigsten Ziele für die nächsten vier Jahre beziehen sich

auf die Dekarbonisierungsstrategie für das deutsche Immobilienportfolio und

auf die Mieterzufriedenheit.

Lothar Lanz, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und

Vorsitzender des Prüfungsausschusses, wird den Aufsichtsrat verlassen, da er

die festgelegte Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder erreicht. Es wird

der ordentlichen Hauptversammlung der TAG am 16. Mai 2023 vorgeschlagen,

dass Olaf Borkers den Platz von Lothar Lanz im Aufsichtsrat einnimmt. Olaf

Borkers, geboren im Dezember 1964, hat Betriebswirtschaft studiert und

bringt ein breites Spektrum an Fachwissen und Erfahrung in der

Immobilienbranche und den Kapitalmärkten mit. In den vergangenen 20 Jahren

war er in verschiedenen leitenden Positionen bei der Deutschen Bank AG, der

RSE Grundbesitz- und Beteiligungs AG, der TAG Immobilien AG (als CFO) und

zuletzt bei der Deutschen EuroShop AG (CEO und CFO) tätig.

Weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten und -zielen der TAG

finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2022 unter

www.tag-ag.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsberichte.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Tel. +49 (0) 40 380 32 305

Fax +49 (0) 40 380 32 388

ir@tag-ag.com

TAG Immobilien AG

Verena Schulz / Kati Pohl

Strategisches Immobilienmanagement

Tel. +49 (0) 30 52 00 54 100

Fax +49 (0) 30 52 00 54 950

nachhaltiger@tag-ag.com

