EQS-News: X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports schließt Übernahme der Rocket League Community Octane.GG ab (deutsch)

X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports schließt Übernahme der Rocket League Community Octane.GG ab

^

Emittent / Herausgeber: X1 Esports and Entertainment Ltd. / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports schließt Übernahme der Rocket

League Community Octane.GG ab

04.10.2022 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

X1 Esports schließt Übernahme der Rocket League Community Octane.GG ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle

verbreitet werden.

Die Übernahme von Octane soll das globale Video Game-Portfolio von X1 im

Rocket League Bereich erweitern und die Gen Z Zielgruppe ansprechen.

* Es wird erwartet, dass die Transaktion die Position von X1 im Bereich

der Videospielmedien stärkt, indem sie die Social-Media-Follower und die

Statistik-Plattform von Octane auf http://Octane.GG hinzufügt.

* Rocket League hat weltweit durchschnittlich über 80 Millionen Spieler

pro Monat

* Die Übernahme ist die dritte abgeschlossene Akquisition von X1 nach dem

Börsengang, nachdem der Abschluss der Akquisition von Tyrus LLC am 5.

August 2022 und von ShiftRLE am 10. August 2022 bekannt gegeben wurde.

* Es wird erwartet, dass Octane mit Shift fusionieren wird, um ein neues

Ziel für Rocket League-Fans zu schaffen.

Vancouver, BC - 4. Oktober 2022 - X1 Esports and Entertainment Ltd. ("X1

Esports" oder das "Unternehmen") (CSE: XONE - WKN: A3DQM2), ein Video

Gaming- und Medienportfoliounternehmen welches Esports-Assets und ein

führendes Creator-Economy-Geschäft besitzt und betreibt, freut sich, im

Anschluss an seine Pressemitteilung vom 15. September 2022 bekannt zu geben,

dass es die Übernahme der Assets von Octane.GG ("Octane"), einem

Online-Statistik- und News-Outlet mit Fokus auf das beliebte Videospiel

Rocket League, abgeschlossen hat.

In Verbindung mit dem Erwerb der Vermögenswerte von Octane hat das

Unternehmen Beratungsverträge mit zwei Personen abgeschlossen, die als

Schlüsselpersonal für den weiteren Betrieb von Octane verantwortlich sein

werden. Als Gegenleistung für den Erwerb der Vermögenswerte, die das

Geschäft von Octane kompromittieren, zahlt das Unternehmen einen

Barkaufpreis von 35.000 US$, wovon 17.500 US$ in Verbindung mit dem

Abschluss der Übernahme gezahlt wurden und 17.500 US$ innerhalb von 45 Tagen

nach dem Abschlussdatum zahlbar sein werden.

"Wir sind begeistert, die Übernahme von Octane abgeschlossen zu haben",

sagte Mark Elfenbein, CEO von X1. "Da Rocket League weltweit immer beliebter

wird, bietet der Besitz mehrerer Assets innerhalb dieses Esports die

Möglichkeit, eine umfassende Rocket League-Zielseite mit aktuellen

Nachrichten, Statistiken, Video-Highlights und Fantasy-Sportarten zu

starten.

Informationen zu Octane

Octane ist die führende Rocket League Esports-Statistikplattform, die

detaillierte Match-Statistiken für die Top-Events in diesem Bereich bietet.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Octane Daten für Hunderttausende von

Spielen und Tausende von Spielern, Teams und Events gesammelt. Als primäre

Quelle für Statistiken für Rocket League hat Octane einen wertvollen Fundus

an Daten über die Geschichte und Entwicklung von Spielern und Teams von

ihren Anfängen bis hin zum Spielen auf der Weltbühne zusammengetragen. Über

die Plattform können Fans an Spieltagen live einchecken, um zu sehen, wie

ihre Lieblingsspieler und -teams abschneiden, während Trainer und

Kommentatoren die Daten nutzen können, um bessere Schlüsse zu ziehen und

Analysen über die Entwicklung von Spielern und Teams zu erstellen. Die

robusten Filter und umfassenden Daten machen Octane zu einer unübertroffenen

Ressource für die große Community der Rocket League esports-Fans.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Rocket League-Statistikdatenbank

von Octane bei der Einführung zukünftiger Angebote nutzen wird, wie z. B.

ein mögliches Rocket League-Fantasy-Produkt, wie in der vorherigen

Pressemitteilung von X1 vom 25. Juli 2022 beschrieben.

Änderungen bei Direktoren und leitenden Angestellten

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Jan Hoffmann aus dem Vorstand

des Unternehmens (der "Vorstand") und als Chief Executive Officer der

hundertprozentigen Tochtergesellschaft RixGG Europe Ltd. zurückgetreten ist,

welche die RixGG-E-Sport-Teams des Unternehmens hält und betreibt. Das

Unternehmen dankt Herrn Hoffmann für seine Verdienste um das Unternehmen und

wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Latika Prasad,

ein derzeitiger Direktor des Unternehmens, wird zum Chief Executive Officer

und Direktor von RixGG Europe Ltd. ernannt und wird gemeinsam mit Mark

Elfenbein, dem CEO von X1, die Geschäfte leiten.

Samantha Shorter wurde ernannt, um die freie Stelle im Vorstand zu besetzen.

Im Zusammenhang mit ihrer Ernennung in den Vorstand ist Frau Shorter als

Chief Financial Officer des Unternehmens zurückgetreten, und Bobby Dhaliwal

wurde zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt.

Samantha Shorter

Samantha Shorter war zuletzt als Chief Financial Officer von X1 tätig und

verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Erbringung von

Berichts-, Prüfungs- und Buchhaltungsdienstleistungen für börsennotierte

Unternehmen, einschließlich Technologieunternehmen. Sie verließ die Kanzlei

im Jahr 2011, wo sie als Audit Manager bei Davidson & Company LLP, einer

großen kanadischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, tätig war, und hat

seitdem verschiedene Führungsaufgaben übernommen. Ihre Kenntnisse in den

Bereichen Unternehmensführung und Buchhaltung erleichtern die effektive

Umsetzung und Überwachung der Finanzberichterstattung, der Verwaltung und

der Entwicklung interner Kontrollen sowie der Budgetierung. Frau Shorter

schloss ihr Studium an der University of British Columbia mit einem Bachelor

of Commerce with Honours ab. Sie ist Chartered Professional Accountant (CPA,

CA) und Certified Internal Auditor.

Bobby Dhaliwal

Bobby Dhaliwal arbeitet als Finanzberater für eine Reihe von an der TSX-V

und CSE notierten Unternehmen im Rohstoff- und Technologiesektor, unter

anderem als CFO und Controller. Diese Unternehmen haben ihren Sitz in Kanada

und sind in verschiedenen Ländern tätig. Zu seinen beruflichen Erfahrungen

gehören die Unterstützung bei Börsengängen, die kontinuierliche Offenlegung

und Finanzberichterstattung, die Implementierung von Buchhaltungssoftware,

verschiedene Eigenkapitalfinanzierungen und die Umsetzung interner

Kontrollrichtlinien. Herr Dhaliwal ist Absolvent des Langara College in

Vancouver und besitzt einen Bachelor of Accountancy.

Informationen zu Rocket League

Rocket League ist einer der weltweit führenden Esports2. Mit seinen

5-Minuten-Spielen, die Non-Stop-Action bieten, hat das

Auto-Fußball-Hybridspiel seit seiner Markteinführung ein beträchtliches

Wachstum bei den Spielern aller Bevölkerungsgruppen erfahren und verzeichnet

nun laut Active Player3 einen weltweiten Durchschnitt von 80 Millionen

Spielern pro Monat.

Über X1

X1 Esports and Entertainment Ltd. ist ein Spiele- und

Unterhaltungsunternehmen, das Marken durch ein breit gefächertes Portfolio

von Vermögenswerten, das ein Esports-Team, eine Talentmanagement-Agentur und

andere integrierte Medien-Assets umfasst, dabei hilft, Marken mit Gen-Z- und

Millennial-Publikum auf der ganzen Welt zu verbinden. Die Vermögenswerte des

Unternehmens sind in drei Hauptbereichen angesiedelt: Media & Network,

Creator Economy und Gaming & Esports. X1 wird sein bestehendes Portfolio

durch eine Kombination aus organischem Wachstum und wertsteigernden Fusionen

und Übernahmen weiter ausbauen.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter

www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com.

Im Namen des Unternehmens

Mark Elfenbein

Chief Executive Officer

mark@x1esports.com

Fußnoten:

1 "Rocket League: Rocket League Live Player Count and Statistics", Active

Player, https://activeplayer.io/rocket-league/ (Zugriff am 22. Juli, 2022).

2 "Top 15 der beliebtesten PC-Spiele des Jahres 2022", Active Player,

https://activeplayer.io/top-15-most-popular-pc-games-of-2022/ (Zugriff am

22. Juli 2022).

3 Siehe Anmerkung 1.

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt

von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und

Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete

Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken

und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig

durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche

Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die

nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die

Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass

sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen

Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen

Aussagen erwarteten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in

dieser Pressemitteilung gehören die Fähigkeit von Octane, ShiftRLE zu

integrieren oder überhaupt zu integrieren, und die erwarteten Synergien

zwischen ShiftRLE und Octane, einschließlich der Bereitstellung von

Fantasy-Sport-Optionen für Rocket League, das anhaltende Wachstum und die

Beliebtheit von Rocket League, das Wachstum von ShiftRLE (nach der

Integration mit Octane) und die Etablierung von ShiftRLE als

Multimedia-Unternehmen mit Langlebigkeit in der Branche sowie die Erzielung

von Einnahmen durch ShiftRLE. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen

des Unternehmens abweichen, gehören die Nichterfüllung der Bedingungen der

jeweiligen Wertpapierbörse(n) und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in

den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten

Unterlagen aufgeführt werden, sich ändernde Markt- und Branchenbedingungen,

die Fähigkeit von X1 und Octane, ihre jeweiligen Geschäftsstrategien

umzusetzen, einschließlich der Pläne zur Integration von Octane und

ShiftRLE, die anhaltende Relevanz der Medienfähigkeiten von Octane, die

Wettbewerbsbedingungen, ungünstige Branchenereignisse, die Verfügbarkeit von

Kapital und die erforderliche Finanzierung. Der Leser wird darauf

hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von

zukunftsorientierten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen

können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken,

Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle

des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der

Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können

sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer

Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die

tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die

in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden

durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf

das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche

Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der kanadischen

Wertpapierbörse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder

Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°